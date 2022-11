Imatge de la cua extirpada - Journal of Pediatric Surgery

Un equip de metges a Mèxic es van sorprendre quan va néixer una nena per cesària amb una cua de cinc centímetres "coberta de pèl i pell" en un cas mèdic extremadament estrany.



Els professionals mèdics han aconseguit extirpar amb èxit la cua de la nena recent nascuda. La seva anomalia genètica s'anomena “cua veritable”.

Segons una entrada d'estudi de cas al Journal of Pediatric Surgery, "la nena no tenia antecedents d'exposició a la radiació o infeccions durant l'embaràs" , i va néixer de "dos pares sans" de prop de 30 anys.

L'apèndix feia 5,7 cm de llarg, amb un diàmetre entre 3 mm i 5 mm en tota la seva longitud, també era cilíndric i punxegut cap al final.

Els metges van notar que l'estructura en forma de cua estava coberta de pèl i pell i el nadó va plorar quan se li va pessigar l'apèndix.

Després van fer una radiografia lumbosacra, una prova d'imatge que ajuda el metge a veure l'anatomia de la part inferior de l'esquena, però no van trobar evidència d'anomalies o estructures òssies dins de la cua.

Això significa que la cua no era una cua sense funció en el sentit d'un apèndix, que amb el temps ha perdut qualsevol ús al cos, sinó una “veritable cua” –una estructura benigna composta de teixit conjuntiu, múscul i nervis–.

Els professionals mèdics van avaluar una varietat de problemes mèdics i van establir que no n'hi havia cap.

Un cop els metges van descartar problemes a la columna, la nena va ser reavaluada per un equip de pediatria i cirurgia general en complir dos mesos. Els metges van constatar que hi havia hagut un augment de pes i un creixement adequats per a l'edat, i que l'estructura de la cua havia augmentat 0,8 cm de longitud.

Sense evidència de lesions a la pell, es va prendre la decisió d'extirpar la cua i reconstruir l'àrea mitjançant una plàstica. La nena va ser donada d?alta i no s?han reportat complicacions des de llavors.

Segons la revista científica, "la presència de cues en humans és extremadament infreqüent. En la revisió més recent de Tojima i Yamada el 2020, que va recopilar informes de casos en anglès, francès, japonès, italià i alemany, només hi va haver 195 casos de cues humanes identificades fins a 2017 ”.