El grup sanguini vaticina el risc de contraure una malaltia viral|@EP

El risc de ser infectat per parvovirus és elevat en aquelles persones que tenen el grup sanguini Rh(D), segons un estudi publicat a la revista científica ' The Journal of Infectious Diseases ' per investigadors del Karolinska Institutet de Suècia en col·laboració amb Octapharma.

L'eritema infecciós és una malaltia vírica causada pel parvovirus. La majoria de vegades, els nens en edat escolar es veuen afectats amb símptomes comuns com taques vermelles a les galtes que també es poden estendre als braços i les cames. Fins i tot els adults es poden infectar, però molts no mostren cap símptoma.

En aquest nou estudi, ara els investigadors poden demostrar que el risc de contraure la malaltia és elevat si la persona pertany al grup sanguini de l'antigen Rhesus D o el que s'anomena Rh(D). A més de la tipificació sanguínia al sistema AB0, el sistema Rh és el més comú.

Més de 160.000 donants de sang a Alemanya van ser examinats per detectar el parvovirus entre el 2015 i el 2018. Dels donants de sang, 22 persones estaven infectades amb el virus. Totes les persones infectades pertanyien al grup sanguini Rh(D).

"És una troballa significativa que encara no s'ha descrit i que podria significar que l'Rh(D) és important quan el virus entra a la cèl·lula hoste i també pot ser un nou receptor cel·lular, encara no identificat, per al virus", afirma Rasmus Gustafsson , director del projecte a Octapharma .

Els investigadors també van poder comprovar que el risc d'infecció era més gran durant els mesos d'estiu. A més, tant les dones com les persones d'entre 31 i 40 anys tenen més risc d'infecció.

"A aquesta edat, hi sol haver nens petits al voltant. Ja sabem que els nens petits s'infecten al preescolar i després encomanen els seus pares. Per tant, la distribució per edat i sexe pot ser un reflex del fet que les dones, a més mesura que els homes, treballen en professions relacionades amb la cura dels nens", afirma Rasmus Gustafsson .