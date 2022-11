Foto: Europa Press

La setmana del 28 de novembre ha començat amb un augment de les infeccions respiratòries a Catalunya. La que més preocupa ara és l'onada de bronquiolitis, que està posant contra les cordes les consultes i les urgències de pediatria, tot i que els casos de Covid i grip també amoïen els professionals de la salut.

De fet, la incidència ja és superior al nombre de contagis que es van registrar a finals de 2019, abans que arribés la pandèmia a Catalunya. Les previsions, a més, són que podrien seguir creixent fins a la primera setmana del mes de desembre.

Els contagis de coronavirus van augmentant (ja s'ha posat en marxa la campanya per a la dosi de reforç per a majores de 60 anys) i la grip comença a aparèixer, com és habitual en el final de la tardor i quan s'aproxima l'inici de l'hivern. Així, les dades diuen que, en una setmana, els casos s'han duplicat, en el que podria ser l'inici d'un pic epidèmic. La incidència ha crescut lleugerament, situant-se en 143 casos per cada 100.000 habitants, i a les UCIs dels hospitals de Catalunya hi ha 24 persones.

Pel que fa a la grip, la incidència ja és de més de 100 casos per 100.000, el doble que fa una setmana. Salut apunta que podria ser l'inici d'un pic epidèmic, un mes abans de l'habitual.