"Ho hem donat tot i no hem rebut res". Així de contundent es va mostrar el president del sindicat Metges de Catalunya , Jordi Cruz , en la compareixença del passat dilluns 28 de novembre, en què va confirmar el que s'anticipava les últimes setmanes: els metges catalans han dit prou i els dies 25 i 26 de gener de 2023 aniran a la vaga. L'aturada afecta tots els sectors de la sanitat pública, des de l'atenció primària fins als hospitals.

Així, es compleix el que van deixar entreveure fa poc més d'una setmana quan amb la frase "només cal una espurna per posar en marxa una revolta" explicaven la degradació i les males condicions amb què conviuen els professionals de la salut. De fet, dijous passat 17 van lliurar 54.344 firmes de professionals del sector al Parlament reclamant "mesures urgents" com la reducció de les llistes d'espera , la contractació de més sanitaris, la millora de les condicions laborals i que el sistema sigui més accessible.

A la convocatòria s'anomenen els 25.000 facultatius del sistema públic de salut de Catalunya, és a dir, tant de centres que depenen de l'Institut Català de la Salut (ICS) com del sector dels centres concertats.



El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, havia apuntat que la vaga era "una possibilitat real" i una setmana i mitja després, s'ha concretat.

LES REIVINDICACIONS

En la compareixença davant els mitjans de comunicació, Lleonart va detallar les reivindicacions del personal sanitari.

Exigeixen que s'incrementi la xifra de facultatius que treballen al sistema de salut i que la Generalitat tingui la voluntat de contractar més metges. De forma complementària, també va reclamar una pujada salarial, ja que els metges que treballen a Catalunya són, en les seves paraules, "els que cobren menys a Europa". Això provoca, en molts casos, la fugida de professionals a altres països.

Igualment, des de Metges de Catalunya han exposat les condicions en què han de treballar els professionals de latenció primària. Els responsables del sindicat han lamentat que, de manera sistemàtica, se'ls arriben a programar "entre 6 i 8 consultes en una hora". Lleonart ha estat contundent a l'hora de qualificar l'estat de l'atenció primària de Catalunya, que diuen que està en una situació extrema.

MARGE PER NEGOCIAR

Lleonart ha afirmat que les mobilitzacions començaran aquests dos dies i que "probablement s'allarguin més enllà si no s'assoleix un pacte satisfactori " amb la Conselleria de Salut de la Generalitat . De fet, la convocatòria s?ha fixat amb un marge de gairebé dos mesos per, precisament, tenir temps per negociar amb els responsables del Govern.

"No ens serveix que el conseller, a la Comissió de Salut, digui que s'augmentarà el pressupost de Salut en 1.000 milions més si això no millorarà les condicions retributives i laborals. És a dir, ¿1.000 milions per què?" , es va preguntar, en referència a l'anunci que va fer el conseller Manel Balcells el 17 de novembre passat.



Sigui com sigui, el secretari general de Metges de Catalunya va dir que espera que amb l'anunci d'aquesta convocatòria de dues jornades de vaga es provoqui "una reacció a l'administració" i se senten a negociar per millorar les condicions dels facultatius, ja que insisteix que això al final repercuteix en la qualitat assistencial per a la població.