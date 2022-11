Foto: Joint Commission

L'any 2002, Centre Mèdic Teknon aconseguia per primera vegada el segell d'or de la Joint Commission International (JCI), l'organització més exigent i amb més experiència i reconeixement mundial en acreditació sanitària. Aquest reconeixement li va ser concedit per la qualitat i la seguretat assistencial i avui, 20 anys després, Teknon ha aconseguit reacreditar aquest segell d'or per setena vegada consecutiva. Es converteix així en un dels pocs centres hospitalaris de tot el món a obtenir aquesta acreditació set vegades consecutives i l'únic d'Espanya a aconseguir-ho.

PROGRAMA DE QUALITAT I SEGURETAT PERMANENTMENT REVISAT

El programa dacreditació de la JCI contempla un conjunt de normes exigents que representen el coneixement més actual i rigorós en la seguretat del pacient i en la millora de la qualitat. Aquests estàndards estan destinats a estimular la millora contínua, sistemàtica i de tota lorganització sanitària en el rendiment diari i en els resultats de latenció al pacient.

Després de sotmetre's a l' estudi exhaustiu de 1.200 paràmetres de qualitat i seguretat vinculats directament o indirectament als processos d'assistència i atenció al pacient que fan els auditors de la JCI cada tres anys, Centre Mèdic Teknon rep ara aquesta setena reacreditació.

Aquesta avaluació la va fer un equip d' avaluadors externs , professionals de l'àmbit sanitari nacionals i internacionals, i va incloure la revisió de totes les àrees clíniques i de suport, els processos assistencials, així com entrevistes a professionals i també a pacients.

ESTÍMOL DE LA MILLORA CONTÍNUA DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN L'ATENCIÓ AL PACIENT

L'organització sense ànim de lucre Joint Commission International treballa des dels anys 90 a més de 100 països per millorar la seguretat del pacient i la qualitat de l'atenció, oferint serveis d' acreditació sanitària a nivell internacional . Aquesta organització audita hospitals, sistemes i agències de salut, ministeris governamentals i institucions, promovent estàndards assistencials rigorosos. La JCI és l'acreditació sanitària amb més prestigi a tot el món pel seu nivell d'exigència alt, per la seguretat que aporta al pacient i per la rigorosa i exhaustiva avaluació de tots els processos d'atenció.

CENTRE MÈDIC TEKNON, UN REFERENT A ESPANYA EN L'ACREDITACIÓ DE LA JCI

Centre Mèdic Teknon és un dels pocs centres hospitalaris de tot el món que han aconseguit mantenir de manera ininterrompuda, des de l'any 2002, l'acreditació de la JCI. Això ha estat possible gràcies al compromís de tots els seus professionals amb l'excel·lència en el compliment dels estàndards de qualitat que marca la Joint Commission International, així com per la seva implicació en la millora contínua dels processos assistencials, posant sempre el pacient al focus de totes les actuacions. Centre Mèdic Teknon se centra a cuidar la salut i el benestar de les persones posant a la vostra disposició serveis sanitaris de màxima qualitat, i per això els sistemes de qualitat normalitzats són un suport important en el camí del Centre cap a l'excel·lència.