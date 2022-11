S'està desenvolupant un fàrmac contra l'Alzheimer / Arxiu

Un estudi de la University College de Londres ha descobert un fàrmac que podria endarrerir el deteriorament cognitiu en pacients amb primeres etapes d'Alzheimer. Aquests resultats donen llum a un problema que afecta més de 30 milions de persones a tot el món, i deixa oberta la porta perquè pugui tractar-se amb aquest medicament.

“Aquest és el primer fàrmac que proporciona una opció de tractament real per als pacients d'Alzheimer”, va dir Bart De Strooper, director de l'Institut de Recerca de la Demència del Regne Unit a l'University College London, i va afegir que “si bé els beneficis clínics semblen una mica limitats, es pot esperar que es tornin més evidents amb el temps”.



El fàrmac en qüestió s'anomena lecanemab , i és una teràpia d'anticossos que elimina les proteïnes "beta amiloide" que s'acumulen al cervell i que en part són els responsables del desenvolupament d'aquesta malaltia. Els desenvolupadors d'aquest fàrmac, Biogen als EUA i Eisai al Japó, van anunciar els resultats de l'assaig clínic en gairebé 1800 pacients al setembre, però no va ser fins dimarts que es van fer públiques les dades completes de la investigació.



Aquest medicament va aconseguir reduir la disminució de les habilitats mentals generals dels pacients en un 27% durant 18 mesos , un resultat modest però significatiu. “Crec que confirma una nova era de modificació de la malaltia d'Alzheimer. Una era que arriba després de més de 20 anys d'ardu treball en immunoteràpies antiamiloide, per moltes, moltes persones i moltes decepcions en el camí”, va dir Nick Fox, professor de neurologia clínica i director del Centre de Recerca de Demència a UCL.

Tot i això, hi ha una sèrie de problemes que podrien dificultar la popularització d'aquest fàrmac: el preu (entre 10.000 i 30.000 lliures per pacient a l'any) i el seu efecte moderat. A més, també cal destacar que hi ha hagut dues morts com a conseqüència d'aquest estudi.

L'objectiu de les empreses és que aquest tractament es pugui comercialitzar a partir del gener del 2023 als Estats Units.