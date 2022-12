L'1 de desembre és el Dia Mundial de la Sida / Freepik

L'1 de desembre se celebra de forma internacional el Dia Mundial de la Sida. Coincidint amb una data tan marcada, s'acompanya d'una de les millors noticies dels últims anys: la sortida al mercat d'un nou fàrmac injectable que té una vigència de dos mesos. Aquest nou remei és en realitat una combinació de dos fàrmacs antiretrovirals "long-acting".

"Un dels dos components és nou, però l'altre és un component que ja existia i que l'han reconfigurat. La gran diferència és que es basa en la nanosuspensió, ja que són partícules molt petites i aquestes es van desfent poc a poc dins de la sang per tal que el fàrmac duri dos mesos", explicava el doctor Vicens Díaz de Brito, cap de Servei de Malalties Infeccioses del SJD Hospital de Sant Boi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Aquest hospital ha format part de l'assaig SOLAR, inicial a finals del 2020 i que culminarà aquest 1 de desembre amb la sortida al mercat d'aquest fàrmac. Aquest s'oferirà a través de la sanitat pública, fet que permetrà que pugui arribar a qualsevol que ho necessiti.

Aquesta és una de les millors noticies si es té en compte que la cura definitiva, és a dir, la vacuna, encara està lluny d'aconseguir-se. "Hi ha avenços en les vacunes terapèutiques, i fins i tot s'ha pogut estar sense medicació durant un temps gràcies a aquestes vacunes, però encara estem una mica lluny de la cura", lamentava el Dr. Díaz de Brito. Pel que fa a les vacunes preventives, hi ha hagut alguns assajos que han mostrat una eficàcia del 30-35%, "però creiem que anem pel bon camí i que a la llarga ho podrem aconseguir", desitjava l'especialista.

EVOLUCIÓ DELS FÀRMACS CONTRA LA VIH

En l’àmbit català, actualment es treballa fermament per aconseguir eradicar l’epidèmia. L’any passat es van complir 40 anys del primer cas diagnosticat de sida a Catalunya, i els canvis des d’aleshores han estat molt notables. Per començar, a la dècada del 80, quan a algú se li detectava la Sida era pràcticament una sentència de mort, però la medicina va anar avançant i es van llançar fàrmacs "que funcionaven durant un temps, però que al final s'acabava agafant-li resistència".

També es van crear combinacions d'antiretrovirals d'alta eficàcia i aquí es marca "el principi del canvi que hem viscut, en el qual aquests fàrmacs, que era un còctel de molts fàrmacs, aconseguien que les persones no morissin i que el virus estigués indetectable, per la qual cosa les persones podien seguir endavant amb la seva vida". El problema d'aquests fàrmacs era la quantitat d'efectes adversos que creaven a la llarga i que provocaven canvis en els cossos dels pacients que només contribuïen a augmentar l'estigma cap als malalts.

"Quan ja es va aconseguir que els pacients fossin indetectables, els nous fàrmacs van anar a buscar que tinguessin quants menys efectes adversos, millor", i des d'aquí s'ha avançat fins a l'actualitat, on es prenia una pastilla diària amb molts pocs efectes adversos i, a partir de l'1 de desembre, passarà a tenir una vigència de dos mesos.

"Ja que de moment no tenim la possibilitat de la cura, el que anem a buscar és la millora de la qualitat de vida dels pacients que tenen VIH i qeu s'oblidin d'aquesta malaltia per tenir un tipus de vida igual que qualsevol altra persona", explicava el Dr. Díaz de Brito.

L'ESTIGMA, UN PROBLEMA VIGENT

Tot i l'avenç en la medicina d'aquesta malaltia i la possibilitat de que, a hores d'ara, una persona pugui tenir el VIH i viure una vida relativament normal, la realitat és que l'estigma segueix estant molt present. "No és una cosa que es pugui anar dient alegrament, tot i que cada vegada hi ha més persones que públicament ho diuen. Aquestes persones ajuden moltíssim a les persones que tenen VIH i penso que aquest és el camí", explicava el cap de Servei de Malalties Infeccioses. No obstant, la situació no és la mateixa respecte a la que es vivia fa unes dècades i s'ha anat millorant.

Actualment hi ha prop de 33.000 persones a Catalunya que conviuen amb el VIH, però poden ser més en el futur si es té en compte que l'ús de preservatiu en les relacions sexuals -un dels principals mètodes per evitat el contagi- s'utilitza "menys que mai". "La gent ha perdut la por i el que ens trobem és un augment de les malalties de transmissió sexual (ETS)", lamentava el Doctor.