Arxiu - Una infermera prepara la vacuna Pfizer-BioNtech contra el COVID-19 abans d'administrar-la a un professional sanitari a l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Catalunya (Espanya), 14 de gener de 2021

Fins al 13 de novembre de 2022, s'han administrat a Espanya 108.694.855 dosis de vacunes davant de la COVID-19, i s'han registrat 83.093 notificacions d'esdeveniments adversos, segons el 18è Informe de Farmacovigilància sobre Vacunes COVID-19, publicat pel de Sanitat.

Els esdeveniments notificats amb més freqüència, tal com es reflecteix a la feina, segueixen sent els trastorns generals (febre i malestar), del sistema nerviós (cefalea i marejos) i del sistema musculoesquelètic (miàlgia i artràlgia).

La majoria de les notificacions corresponen a dones (73%) ia persones entre 18 i 65 anys (82%). Ara bé, des de Sanitat es recorda que els esdeveniments adversos que es notifiquen no vol dir que estiguin relacionats amb la vacunació, per la qual cosa no són reaccions adverses, ni són útils per comparar el perfil de reaccions adverses de les diferents vacunes.

Així mateix, de les 13.820 notificacions d'esdeveniments adversos considerades greus rebudes fins al 13 de novembre del 2022, 481 van presentar un desenllaç mortal.

En la gran majoria dels casos notificats en què consta informació sobre els antecedents mèdics i la medicació concomitant, la mort es pot explicar per la situació clínica prèvia del pacient i/o altres tractaments que estigués prenent , i les causes de mort són diverses , sense presentar-se un patró homogeni.

"La vacunació no redueix les morts per altres causes diferents de la COVID-19, per la qual cosa durant la campanya de vacunació és esperable que les morts per altres motius diferents segueixin passant, de vegades en estreta associació temporal amb l'administració de la vacuna, sense que això tingui relació amb el fet d'haver estat vacunat”, destaca l'informe.