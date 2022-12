Darias, en una roda de premsa recent. Foto: Europa Press



La ministra de Sanitat, Carolina Darias, i el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, han proposat facilitar la jubilació activa dels metges i pediatres d'atenció primària (AP) a Espanya, de manera temporal i excepcional, per a solucionar el dèficit d'aquests especialistes al Sistema Nacional de Salut.

Van exposar les mesures en una roda de premsa el passat dijous 1 de desembre, després de la reunió de la Comissió de Recursos Humans del Consell Interterritorial de Salut (CISNS), si han proposat aquestes mesures. "Ha estat molt ben acollida per tots els membres del CISNS, i se suma a les mesures que ja hem anat adoptant per continuar donant resposta i fomentar la incorporació de metges a l'SNS", ha comentat Darias.

Es tracta d'un programa pilot "temporal i excepcional" amb una durada de 3 anys "només fitada a metges d'AP". Amb ella, es permet el règim de jubilació activa als metges al sector públic; s'ha millorat el règim de compatibilització de pensió, que puja del 50 al 75 per cent, i es permet un règim de jubilació activa parcial amb el 50 per cent de la jornada.

"Els consellers han reconegut que l'incentiu és significatiu. La mesura està dissenyada de manera que es donen condicions a priori importants perquè hi hagi una adhesió significativa", ha afegit Escrivá.

El ministre ha contextualitzat que la normativa actual de jubilacions és "bastant hererogènia". "Al sector públic no està permès el que anomenem la jubilació activa, que permet compatibilitzar el treball per compte aliè amb un 50 per cent de la pensió, cosa que sí que existeix al sector privat. D'altra banda, a més de no estar permesa , tampoc és en la pràctica possible la jubilació parcial al sector públic", ha explicat, incidint que per als metges aquest percentatge de la pensió s'ampliaria fins al 75% amb la nova mesura.