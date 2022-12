Foto: Vall d'Hebron

L'Edifici Garbí, l'hospital polivalent de la Vall d'Hebron construït per donar resposta a la pandèmia de Covid-19 i situat al Parc Sanitari Pere Virgili, estrena nous usos. La tercera planta, que havia acollit la Unitat de Cures Intensives (UCI) per a pacients crítics i semicrítics de COVID-19, s'ha reinventat per funcionar com a extensió de l'Hospital de Dia d'Oncologia. A més, des de l'1 de desembre, la primera i la segona planta acullen pacients del pla de contingència d'hivern amb descompensacions agudes. El doctor Albert Salazar, gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, explica que aquests nous usos responen a un model assistencial flexible que posa el pacient al centre de l'atenció adaptant-nos a les seves necessitats. Aquest dispositiu ens ajudarà a seguir millorant l'atenció dels pacients amb patologia oncològica, de la qual Vall d'Hebron és un centre de referència”.

Els 3.111 metres quadrats de l'Edifici Garbí funcionen com a extensió de la Vall d'Hebron. Tots dos centres estan connectats telemàticament i compten amb la mateixa qualitat tècnica i professional. "L'Hospital de Dia d'Oncologia de l'Edifici Garbí és un espai multifuncional que ens ajuda a personalitzar els tractaments que oferim als i les pacients de Vall d'Hebron" , destaca el Dr. Josep Tabernero, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de Vall d'Hebron.

El nou espai, que en un mes i mig ha atès 282 pacients, ha estat adequat per a l'administració ambulatòria de tractaments antineoplàstics. Treballa un equip multidisciplinari format per personal mèdic, d?infermeria experta en oncologia i de farmàcia. "Oferim unes instal·lacions tranquil·les, agradables i modernes i la perícia dels professionals de la Vall d'Hebron" , explica Ángeles Peñuelas, adjunta d'Infermeria Oncològica del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Els pacients que van a l'Hospital de Dia d'Oncologia de l'Edifici Garbí són pacients amb perfil concret i amb tractaments de baixa complexitat. “Es tracta de pacients oncològics estables, de tot tipus de tumors sòlids, que es troben en un moment en què només reben tractaments farmacològics. Quan tenen tractaments concomitants, com ara la combinació de quimioteràpia i radioteràpia, reben tractament a l'Hospital General” , concreta el Dr. Josep Tabernero. Als pacients que reben tractament a l'Hospital de Dia d'Oncologia de l'Edifici Garbí se'ls programa la sessió de quimioteràpia en sortir de la visita mèdica a l'Hospital General. Són pacients que solen rebre els tractaments el dia següent a la consulta. A l'Edifici Garbí hi troben un espai diàfan, silenciós i molt lluminós, que compta amb deu butaques per administrar tractaments. “Per ara, hem començat la nostra activitat amb horari de matí, de 8 a 15 hores, però aquest horari pot ser ampliable segons les necessitats que apareguin” , matisa Ángeles Peñuelas.

Des del dia 1 de desembre, les plantes 1 i 2 de l'Edifici Garbí també acullen pacients del pla de contingència d'hivern establert per la Conselleria de Salut; en aquest cas, pacients amb descompensacions mèdiques agudes. Aquestes plantes seran ocupades progressivament i, en cas que les dades epidemiològiques de COVID-19 tornin a repuntar, l'Edifici Garbí s'adaptaria en funció de les necessitats. "Al pla d'hivern és fonamental la visió conjunta i el treball en xarxa del territori i, per tant, l'estreta col·laboració entre els professionals de la Vall d'Hebron i l'Atenció Primària i intermèdia" , explica el Dr. Antonio Roman, director assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.