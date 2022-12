La compareixença on heu fet l'anunci. Foto: Europa Press

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells , ha anunciat una inversió de 45 milions d'euros per al Pla Integral d'Urgències de Catalunya 2022-23 (PIUC) , 31 milions més que l'any passat, amb l'objectiu d'“afrontar amb més garanties aquesta temporada d´hivern”. "Fem un esforç addicional, igualant l'atenció primària a l'atenció hospitalària", ha dit aquest divendres 2 de desembre amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, després de presentar el pla d'urgències per a aquest hivern.

Entre les accions del PIUC 2022-2023, ha afirmat que hi ha el reforç estructural dels centres d'atenció primària i comunitària durant aquest hivern, incorporant-hi professionals, i que es reforçaran els CAP amb professionals de medicina, infermeria i de gestió administrativa.

Concretament, a nivell d'atenció primària i comunitària, el pla multiplica per cinc la dotació econòmica per reforçar la temporada d'hivern, i es passarà de 3,6 milions d'euros de l'any passat a 16 milions actualment, fet que suposa un increment de 12,4 milions.

"REFORÇ IMPORTANTÍSIM"



Balcells ha apuntat que això representa "un metge, un infermer i un administratiu per CAP de mitjana", i que en funció de la dimensió i necessitats del centre aquest número pot ser o més o menys.

Preguntat per com es durà a terme concretament aquest augment de professionals, Balcells ha afirmat que en cas que "es pugui contractar, es contractarà" i que si no, es disposa d'una borsa de recursos per poder fer doblatges o suplències si es requereix, segons l'autonomia de cada centre i les seves necessitats.

Ha insistit que aquest anunci significa un "reforç importantíssim davant la pressió assistencial i la crònica manca de professionals".

Pel que fa a l'atenció hospitalària, es multiplicarà per dos la dotació de l'any passat, passant de 8 milions el 2021 a 16 milions aquest 2022, i els diners es dedicaran a l'hospitalització i internament de mitjana complexitat.

També ha assenyalat que es destinaran 10 milions d'euros per a contingències, és a dir, recursos per si cal incrementar l'activitat o el transport sanitari.

BRONQUIOLITIS



D'altra banda, Balcells ha assegurat que la corba de bronquiolitis "comença a baixar", que es preveu que el bec de la grip arribi al voltant de Nadal, i que caldrà veure com evoluciona el Covid durant aquest hivern.

Cabezas, per part seva, ha explicat que les taxes d'infecció respiratòria "van pujant" i que aquesta setmana han augmentat un 7% respecte a l'anterior.

Pel que fa al virus respiratori sincitial, ha dit que després del pic del 25 de novembre passat cada dia es va reduint però que "encara les taxes són molt altes en nadons de menys d'1 any i d'1 a 2 anys".

Sobre el Covid-19, ha apuntat que "està en fre", i que actualment hi ha 30 persones a UCI per Covid i al voltant d'unes 800 persones hospitalitzades amb Covid, i ha tornat a fer una crida a la vacunació.