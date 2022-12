Estreptococ vist des d'un microscopi - Wikipedia

Sis nens petits han mort a causa de l' estreptococ A al Regne Unit , segons afirma el Sistema Sanitari de Salut britànic. La xifra actualitzada arriba hores després que es confirmés la mort d'un quart nen a causa de la infecció bacteriana, que s'ha estès a les escoles de tot el país.

Muhammad Ibrahim Ali, de només quatre anys, va morir a casa seva el 14 de novembre després de patir una aturada cardíaca, va dir la seva família devastada.

L'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit (UKHSA, per les sigles en anglès) va dir que hi va haver un augment en els casos d'estreptococ del grup A invasiu rar aquest any, particularment en nens menors de 10 anys, amb cinc morts a Anglaterra aquesta temporada .

S'ha informat d'un cas separat a Gal·les, cosa que eleva el total conegut al Regne Unit a sis. Els bacteris de l'estreptococ del grup A poden causar moltes infeccions diferents, que van des de malalties menors fins a malalties mortals.

La gamma de símptomes inclou la infecció de la pell, l'impetigen, l'escarlatina i la faringitis estreptocòccica.

Si bé la gran majoria de les infeccions són relativament lleus, de vegades el bacteri causa una malaltia potencialment mortal anomenada malaltia estreptocòccica invasiva del grup A.