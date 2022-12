Les teleconsultes mèdiques ja sobrepassen a les cites presencials a la sanitat espanyola|@EP

La telemedicina ha vingut per quedar-s'hi. Durant els moments més crítics de la pandèmia va ser un element clau per diagnosticar moltes patologies, així com per fer un seguiment dels pacients amb malalties cròniques que necessitaven atenció mèdica.

Tot i això, encara que els pitjors compassos de la pandèmia ja van passar, els serveis telemàtics es mantenen en el sistema sanitari espanyol. L'any passat, el Sistema Nacional de Salut (SNS) va registrar més teleconsultes que consultes presencials a l'Atenció Primària. De les 262,1 milions de consultes que van atendre els metges de família i els pediatres dels equips d'atenció primària, 137,2 milions es van fer per via telemàtica.

El mapa per comunitats autònomes (CCAA) mostra que Andalusia , Catalunya i Madrid són els territoris on més teleconsultes es fan d' Espanya , amb 27,1; 22,2 i 18,6 milions respectivament. A l'altra cara de la moneda hi ha les Illes Balears (0,2 milions), Extremadura (0,2 milions) i Cantàbria (1,7 milions). Pel que fa al nombre de consultes mèdiques que es van realitzar a domicili a l'àmbit de l'Atenció Primària, l'SNS va registrar un total de 2,7 milions .

Si es desglossen les dades per autonomies, Andalusia (0,9 milions) torna a liderar, mentre que Catalunya (0,5 milions) és la segona comunitat autònoma que més consultes a domicili fa d'Espanya. Per la seva banda, Astúries, Balerars, Canàries, Múrcia, La Rioja i Ceuta i Melilla no arriben al milió.

La teleconsulta es defineix com el conjunt de les interaccions que es produeixen entre un metge i un pacient per tal de proporcionar assessorament diagnòstic o terapèutic a través de mitjans electrònics .

Aquest tipus de sistema és útil per evitar visites innecessàries al metge, ja que permeten l'avaluació, monitorització i seguiment de pacients que no requereixen una avaluació cara a cara. Aleshores, ajuda la telemedicina al sistema sanitari? Els experts responen a la pregunta.

"La resposta és afirmativa, però sempre tenint en compte que tot no pot ser a través de teleconsultes, com ara no totes les reunions de treball poden ser en format virtual. La teleconsulta és una eina més per connectar-nos. És, per tant , el mitjà i no el final de l'assistència sanitària ”, explica a aquest mitjà Laura Carbajo, secretària de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (SemFYC).