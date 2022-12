Nous medicaments seran completament retirats del mercat i dels tractaments i, per tant, de mercat. Així ho ha anunciat l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del ministeri de Sanitat. En aquest avís, ressalten que serà a partir del proper 15 de desembre quan es veurà suspesa la venda d'aquells medicaments que contenen hidroxietil-midó . De quins fàrmacs es tracta? Per què es retiren del mercat?

Per posar-nos en context, l'hidroxietil-midó és un expansor plasmàtic per al tractament de la hipovolèmia que pot causar-se després d'una hemorràgia aguda, i és administrat principalment en pacients que han perdut sang després d'una lesió o una cirurgia . Se sol utilitzar quan el tractament amb cristal·loides no és suficient.