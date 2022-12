Sibèria - UNSPLASH

El desglaç del permafrost a causa del canvi climàtic pot provocar que ressuscitin una gran quantitat de virus antics, segons un equip d'investigadors europeus, que diu haver trobat 13 patògens prèviament desconeguts que havien quedat atrapats a terra prèviament congelat de Sibèria, a Rússia .

Els científics van trobar un virus que van estimar que havia quedat atrapat sota un llac fa més de 48.500 anys, destacant un nou perill potencial d'un planeta que s'escalfa: allò que van anomenar virus "zombies".

El mateix equip d'investigadors francesos, russos i alemanys va aïllar prèviament virus antics del permafrost i va publicar les seves troballes el 2015. Aquesta concentració de virus nous suggereix que aquests patògens són probablement més comuns a la tundra del que es creia anteriorment, segons un estudi publicat el mes passat al lloc web BioRxiv, un portal on molts científics fan circular la seva investigació abans que sigui acceptada en una revista científica.

"Cada vegada que busquem, trobem un virus", va dir Jean-Michel Claverie, coautor de l'estudi i professor emèrit de virologia a l'Aix-Marseille Université a França, en una entrevista telefònica. “És un tracte fet. Sabem que cada vegada que buscarem virus, virus infecciosos en el permafrost, en trobarem alguns”.

Encara que els que van estudiar eren infecciosos només per a les amebes, els investigadors van dir que existia el risc que altres virus atrapats al permafrost durant mil·lennis poguessin propagar-se als humans i altres animals.

Els viròlegs que no van participar en la investigació van dir que l'espectre de futures pandèmies que es deslliguen des de l'estepa siberiana ocupa un lloc baix a la llista d'amenaces actuals per a la salut pública. La majoria dels virus nous, o antics, no són perillosos, i els que sobreviuen al congelació durant milers d'anys tendeixen a no estar a la categoria de coronavirus i altres virus altament infecciosos que condueixen a pandèmies, van dir.