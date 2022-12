Imatge d'arxiu - Façana de l'Hospital Vall d'Hebron

El nivell de satisfacció dels espanyols amb el sistema sanitari públic se situa al novembre en 6,04 punts sobre 10, davant de 6,29 al juny i 6,46 al març, segons els resultats de la tercera onada del Baròmetre Sanitari 2022, que fa el Ministeri de Sanitat en col·laboració amb el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

El Baròmetre Sanitari és una enquesta d'opinió de periodicitat anual, llançada el 1995, que fa unes 7.800 entrevistes domiciliàries a persones de 18 anys i més, a totes les províncies espanyoles. Aquesta tercera onada del 2022 s'ha realitzat el mes del 14 al 18 de novembre amb 2.512 entrevistes, mentre que la segona es va fer al juny i la primera al març.

En general, el funcionament del sistema sanitari a Espanya rep una valoració positiva del 50,5% de la població general, tot i que s'ha produït un descens de vuit punts en comparació del 58,5% del juny. Si es compara amb la primera onada del 2022, hi ha hagut un descens de 12,5 punts percentuals (62,5% al març).

Al novembre, l'11,1% dels espanyols creu que la sanitat pública funciona força bé, davant del 14,5 de juny; i el 39,4 considera que el Sistema Nacional de Salut (SNS) va bé encara que necessita canvis (44% al juny).

Mentrestant, segueix creixent el percentatge d'espanyols que creu que la sanitat publica espanyola 'necessita canvis fonamentals , encara que algunes coses funcionen' (31,9% al novembre davant del 25,0% al juny i 25,5% al març) i arriba a un 16,8% (15,2% al juny i 11,3% al març) l'opinió que el sistema sanitari públic "funciona malament i necessita canvis profunds".

La percepció de la població general situa les urgències del 061/112 i l'assistència a pacients ingressats a hospitals públics, amb 7,28 (7,37 al juny) i 7,08 (7,19 al juny), respectivament, com els serveis més ben valorats.

En el cas de les consultes d'Atenció Primària és de 6,11, fet que suposa un descens de la valoració del primer nivell assistencial (6,29 punts al juny i març). Aquesta situació es reprodueix a les urgències d'Atenció Primària, on la nota ja se situa al 6,09, en comparació del 6,36 de juny i el 6,40 de març.

També continua a la baixa la valoració de les consultes d'atenció especialitzada, situant-se en 5,90 punts (6,14 al juny i 6,27 al març), així com la d'urgències d'hospitals públics (6,01 punts davant de 6 ,21 al juny i 6,48 al març).

ATENCIÓ PRIMÀRIA: SEGUEIX EL DETERIORAMENT PERÒ AMB ALGUNS DADES POSITIUS



Només el 21,1% dels espanyols que va demanar cita va ser atès pel seu metge d'Atenció Primària el mateix dia o l'endemà, una clara reculada davant el 25,4 de juny i el 23,7 de març.

Així, el 69,6% va haver d'esperar més d'un dia perquè no hi havia cita abans, en comparació del 65,7 de juny i el 66,1 de març . La resta dels ciutadans va tenir una espera mitjana de 8,54 dies a Atenció Primària, millorant lleugerament respecte al juny (8,88) i març (9,01).

L'enquesta també ha preguntat als ciutadans quin ha estat el principal motiu pel qual els ciutadans no van poder tenir una consulta amb el metge de família.

En primer lloc, se situa que li van donar cita per a molts dies després i ja no ho va necessitar (47,5%, davant del 43,1% al juny), per davant que directament no va aconseguir contactar amb el centre (27,3% % davant del 28,8% al juny). El 7,3% dels espanyols va pensar que els centres de salut estaven molt saturats i se'n va anar a Urgències (8,3% al juny). Un 3,4% no va ser atès o no li donaven cita (5,7% al juny).

En qualsevol cas, i malgrat les demores del primer nivell assistencial del Sistema Nacional de Salut, el 79,9% dels usuaris d'Atenció Primària valora positivament l'atenció rebuda , fet que suposa un lleuger avenç respecte al juny (78, 8) però una reculada amb març (80,4).

ES VA RETORNANT LA PRESENCIALITAT EN ATENCIÓ PRIMÀRIA



Una altra dada positiva és que, de mica en mica, es va reprenent l'atenció presencial a l'Atenció Primària. Només el 23,5 dels ciutadans va ser atès per telèfon a la seva última consulta, fet que suposa un descens en la utilització d'aquesta via de nou punts percentuals respecte al març (39,8%) i de set davant del juny (30, 9%). El 75% va ser rebut pel metge presencialment, en comparació del 67,1 de juny.

Paral·lelament, creix el rebuig a l'atenció per videoconsulta . El 44,5% dels espanyols assegura que la utilitzaria, una forta baixada en comparació del 54,1 de juny; mentre que el 43% les rebutja (31,5% al juny).

GAIREBÉ EL 40% D'ESPANYOLS ESPERA MÉS DE 3 MESOS PER A L'ESPECIALISTA



L'enquesta del CIS ha preguntat quant de temps va passar des de la consulta del metge d'Atenció Primària fins a la cita amb l'especialista. Aquesta dada va a pitjor respecte al juny: el 37,9% dels espanyols ha esperat més de tres mesos (36,7% al juny), el 36,8% entre un i tres (32,9% en juny) i només el 23,8% menys d'un mes (27,1% al juny).

A més, la majoria dels ciutadans tenen la percepció que durant el darrer any el problema de les llistes d'espera ha empitjorat. Així ho creu el 44% dels espanyols, davant el 40,4% de juny. Només el 8,3% creu que ha millorat (12% al juny), mentre que el 36,5% pensa que segueix igual (34,6% al juny).

L'enquesta també ha abordat quant de temps va passar des que l'especialista li va dir al pacient que havia d'ingressar fins que va ingressar efectivament. El més habitual és menys d'un mes, amb un 37,4% de les ocasions, una mica més que al juny (36%).

Com a dada positiva, baixa el percentatge d'espanyols que espera d'un a tres mesos (25,4% al novembre davant del 34,1% al juny). Però augmenta el d'aquells que estan més de tres a sis mesos d'espera: 18% ara en comparació amb el 8,2 al juny. Finalment, les xifres són similars en què esperen més de 6 mesos: 18% al novembre i 20,7 al juny.

Tot i totes aquestes dades, el 81,3% dels usuaris de l'atenció especialitzada valora positivament l'atenció rebuda, sense canvis significatius respecte a la segona (82,1% al juny) i primera onada del 'Baròmetre Sanitari'.

PUJEN LES CONSULTES EN URGÈNCIES



El 34,1% dels espanyols ha acudit a un servei d'urgències de la sanitat pública en els últims 12 mesos, davant el 30,4% del 'Baròmetre Sanitari' del juny. La xifra també s'incrementa a les privades: 6 per cent al novembre davant 5,4 al juny.

Els dispositius d'urgències d'Atenció Primària han absorbit el 42,9% de la demanda en aquest període (42% al juny i 44,9% a primera onada), segons els resultats del CIS.

Els serveis d'urgència hospitalaris han rebut el 51,7% de la mateixa (51% al juny i 47,8% a primera onada) i el 3,9% ha acudit a un servei d'urgències tipus 061/112 (5 ,8% al juny i 4,2% al març).

En general, el 45,4% d'espanyols espera ara una mitjana d'una a quatre hores quan acudeixen a Urgències per ser donat d'alta o ingressat , una xifra semblant a la del juny (45,8%). El 27,2% està menys d'una hora (27,3% al juny) i el 21,4% entre quatre i 12 hores (20,9% al juny).

El conjunt de serveis d'urgències del Sistema Nacional de Salut (SNS) és valorat positivament pel 78,4% de les persones que els van utilitzar, fet que suposa un augment respecte al juny (74,8).