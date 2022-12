Una investigadora a un laboratori. Foto: Europa Press

La incidència de les infeccions respiratòries agudes (IRA) a Catalunya ha augmentat un 6,5% respecte a la setmana anterior , malgrat que encara està en nivells epidèmics baixos, segons la darrera actualització del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic). Així, la setmana del 28 de novembre al 4 de desembre, la taxa d'incidència és de 907 afectats per 100.000 habitants en comparació de 851 de la setmana anterior, i s'han registrat 69.654 casos d'IRA davant dels 65.402 de l'anterior.

Entre els virus respiratoris circulants el més freqüent en aquest moment és el de la grip (24,3%), seguida del virus respiratori sincitial (VRS) (16,1%), el rinovirus (15,4%) i el del Covid (13,3%) de les mostres estudiades.

Així, la incidència de la grip ha augmentat dràsticament, la del VRS ha iniciat "previsiblement" el primer descens del bec epidèmic, i la incidència del rinovirus i el Covid estan en lleu descens.

L'estimació de la taxa setmanal global del Covid-19 és de 121 davant dels 139 de la setmana anterior, i la variant òmicron representa gairebé el 100% de les mostres seqüenciades, amb predomini de la subvariant BQ.1.

La incidència estimada de la grip continua augmentant de 139 casos per 100.000 habitants a 220, superant el nivell epidèmic basal: l'augment es registra a totes les edats i es manté la tendència observada la setmana anterior de bec epidèmic precoç (de 3 o 4 setmanes ) en relació amb altres temporades.

La taxa calculada de bronquiolitis, dada sindròmica del VRS, continua elevada però en descens, de 23 a 20 afectats per cada 100.000 habitants, mantenint-se encara per sobre del llindar epidèmic molt alt.

Aquest descens s'observa també en els menors d'un any on la incidència encara és molt alta (2.016 per 100.000 habitants comparat amb els 2.244 de la setmana anterior), i la taxa en menors de 4 anys és també molt alta, passant de 564 a 481 afectats per 100.000 habitants, i la repercussió assistencial continua sent "pressumiblement important" en pediatria.