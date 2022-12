Estreotococ vist a través d'un microscopi - Wikipedia (1)

Dos menors han mort i 14 més han precisat ingrés hospitalari a la Comunitat de Madrid en les últimes setmanes per malaltia invasiva per estreptococ A (meningitis, xoc sèptic o pneumònies).



En concret, des del dia 19 d'octubre passat fins a la data s'han detectat 16 casos d'estreptoc A a la regió en menors amb edats compreses entre 1 i 12 anys , segons han indicat a Europa Press fonts de la Conselleria de Sanitat.



D'ells, dues nenes han mort, una el 25 d'octubre i una altra el 2 de desembre, en presentar un quadre clínic d'evolució molt severa en arribar als serveis d'urgències hospitalaris.



Els altres 14 casos diagnosticats estan ingressats amb el corresponent tractament antibiòtic i evolucionen de manera favorable, han indicat des del departament que dirigeix Enrique Ruiz Escudero.



MALALTIA INVASIVA PER ESTREPTOCOC A



L'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit ha activat una alerta sanitària davant l'increment de casos per estreptococ A durant les últimes setmanes , amb diversos nens morts.



Després d'aquesta alerta, la Conselleria de Sanitat està estudiant des del 5 de desembre passat si en aquests moments la freqüència de malaltia invasiva per estreptococ A és superior al que s'ha detectat en l'etapa prèvia a la pandèmia per Covid-19.



Aquestes infeccions respiratòries no són objecte de declaració obligatòria, per la qual cosa la Direcció General de Salut Pública està estudiant si existeix o no una incidència més gran.



La malaltia invasiva per estreptococ A és una de les formes més greus produïdes per aquest bacteri, patogen que sovint produeix una gran varietat de processos infecciosos, des de la faringitis, l'amigdalitis, l'escarlatina, i fins i tot infeccions invasives i greus com la fascitis necrotitzant o el

xoc sèptic.



Aquesta patologia es dissemina per gotetes respiratòries, el contacte amb les mucoses oral o nasal amb secrecions respiratòries infeccioses o amb exsudats de lesions cutànies.



La infecció és transmissible fins a 24 hores després de completar el tractament antibiòtic. La Conselleria de Sanitat ha recomanat seguir les indicacions de tractament del metge i davant de la presència de febre alta i empitjorament de símptomes respiratoris i decaïment, acudir a una urgència hospitalària.