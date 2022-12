Arxiu - Facultatius atenen un pacient amb Covid-19 a l'UCI de l'Hospital Reina Sofia de Còrdova.

Els ingressos hospitalaris i en unitat de cures intensives (UCI) per COVID-19 a Europa han augmentat un 13 i un 14%, respectivament, en comparació de la setmana anterior, segons l'informe del Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) i l'Oficina Regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Segons aquestes dades, publicades aquest divendres i que es corresponen amb la setmana del 28 de novembre al 4 de desembre, les taxes de casos de COVID-19 en persones de 65 anys o més han continuat disminuint a Europa un 3,9% , mentre que el total de casos a totes les edats ha augmentat en un 4 per cent en comparació amb la setmana anterior. Mentrestant, la taxa de mortalitat ha continuat disminuint i es troba “en nivells baixos en comparació del màxim pandèmic”.

Segons ECDC i OMS, s'han produït augments en les taxes de casos per a totes les edats o entre les persones de 65 anys o més a tretze països, i simultàniament a onze països. "Malgrat aquestes tendències a l'alça, les taxes a nivell de país per a qualsevol dels indicadors de taxes de notificació no han superat el 30% del màxim pandèmic del país respectiu", aclareixen.

Cinc països han notificat un augment almenys en un indicador d'ingressos hospitalaris des de la setmana anterior. L'ocupació hospitalària ia l'UCI s'ha mantingut estable, i set països han notificat augments en comparació de la setmana anterior. Es continua observant una tendència a la baixa en la taxa de mortalitat, i cap país europeu ha notificat augments en les morts la darrera setmana.

Les previsions de casos, ingressos hospitalaris i defuncions del Centre Europeu de Predicció de COVID-19 apunta que es preveuen tendències a l'alça en els casos i els ingressos hospitalaris, i tendències estables a les defuncions a finals de la setmana del 12 al 18 de desembre .

Entre els sis països amb un volum adequat de seqüenciació o genotipat per a les setmanes del 14 al 27 de novembre, la distribució estimada de variants va ser del 48,1% (28,5-96,7% de sis països) per a BA. 5, 42,5 per cent (30,4-63,8% de quatre països) per a BQ.1, 4,4 per cent (1,4-15,1% de sis països) per a BA.2.75, 1, 7 per cent (1,0-3,1% de sis països) per a BA.4 i 0,8 per cent (0,3-5,7%, 557 deteccions de sis països) per a BA.2