La diabetis de tipus 2

Un nou estudi a gran escala ofereix un nou enfocament per al tractament de la diabetis tipus 2 que suggereix que els pacients es facin càrrec de la seva pròpia medicació per trobar el millor tractament, segons publiquen els investigadors a la revista 'Nature Medicine'.



L'estudi Trimaster és el primer que permet a les persones amb diabetis de tipus 2 triar la seva pròpia medicació després de provar tres fàrmacs diferents successivament. La conclusió és que podria ser una nova manera de trobar el millor tractament.



Investigadors de la Universitat d'Exeter (Regne Unit) van dirigir l'estudi, finançat pel Consell d'Investigació Mèdica, en què es van administrar persones amb diabetis de tipus 2 tres fàrmacs de prescripció habitual, cadascun durant 16 setmanes seguides.



Durant l'estudi, els investigadors van controlar l' efecte de cada fàrmac als nivells de glucosa i el pes dels 448 pacients, i van registrar els efectes secundaris. Al final de l'estudi els pacients van poder triar el fàrmac que millor els funcionava entre tres: sitagliptina, canagliflozina i pioglitazona. El fàrmac triat no només reduïa la glucosa amb més eficàcia, sinó que també provocava menys efectes secundaris.



Segons la doctora Beverley Shields, autora principal, de la Universitat d'Exeter, “rebre el tractament adequat per a la diabetis és fonamental per obtenir els millors resultats i mantenir una bona qualitat de vida. El nostre estudi és el primer a convidar persones amb diabetis tipus 2 a provar successivament fàrmacs comuns per veure quin els funciona millor --assegura--. Curiosament, vam descobrir que el tractament que triaven les persones solia ser el que els proporcionava un millor control de la glucèmia, fins i tot abans de conèixer aquests resultats".



Al participant Tim Keehner, de North Devon, li van diagnosticar diabetis de tipus 2 fa 15 anys. Aquest expert en màrqueting es va inscriure a l'estudi perquè el seu nivell de sucre a la sang era massa alt .



"Em van donar tres medicaments . Els dos primers no em van funcionar gens; de fet, un d'ells em va fer sentir encara pitjor --recorda--. Afortunadament, des del primer moment en què vaig prendre el tercer, em vaig sentir diferent: en tenia més energia i vaig saber que era el medicament adequat per a mi. Avui segueixo prenent-ho i puc practicar tots els esports que m'agraden: és fantàstic", assegura.



La diabetis de tipus 2 és una de les principals causes de malaltia i mort . No obstant això, els problemes que s'hi associen poden reduir-se considerablement si es disminueixen els nivells de sucre en sang. Hi ha diversos fàrmacs que redueixen la glucèmia i, encara que en general tenen una eficàcia similar, els pacients varien en funció de la mesura que el fàrmac redueix la glucèmia i dels efectes secundaris, i triar el fàrmac adequat per a un pacient és difícil.



El professor Andrew Hattersley CBE, consultor en diabetis de la Universitat d'Exeter i encarregat de supervisar la investigació, destaca que “es tracta del primer estudi en què un mateix pacient ha provat tres tipus diferents de fàrmacs hipoglucemiants, cosa que li ha permès comparar-los directament i triar després quin és el millor per a ell”.



"Hem demostrat que l' elecció del pacient dóna com a resultat un millor control de la glucosa i menys efectes secundaris que qualsevol altre enfocament --subratlla--. Quan no és clar quin és el millor fàrmac, els pacients han de provar abans d'escollir. Sorprenentment , aquest enfocament no s'havia provat mai abans".