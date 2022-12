Una nova vacuna contra el càncer de Moderna està mostrant resultats revolucionaris en la prevenció de les recaigudes del melanoma , i també podria prevenir altres tipus de càncer , ha informat el Wall Street Journal.

En un assaig clínic d'etapa intermèdia que va involucrar pacients postquirúrgics, la vacuna es va combinar amb Keytruda, fabricada per Merck. El risc de recaiguda o mort per càncer de pell es va reduir en un 44% amb l'ús de Keytruda sol.

"Aquesta és la primera vegada que veiem un senyal realment fort amb una vacuna contra el càncer" , va dir Eliav Barr, cap de desenvolupament clínic global i director mèdic de Merck.

"Aquesta és la primera vegada que podem demostrar que amb l'eliminació dels frens en la capacitat de resposta immunològica que proporciona Keytruda, a més d'una vacuna extraordinàriament bona, engendrem una resposta immunològica [contra el càncer] realment excel·lent", va afirmar.

The Journal va informar que els resultats encoratjadors, encara no revisats de forma independent, podrien expandir l'ús de la plataforma d'ARN missatger de Moderna utilitzada a la seva vacuna Covid . Aquesta va ser la primera vegada que es va posar en ús la tecnologia relacionada amb els gens.

Vacuna de Moderna contra el Covid @ep



Les dues companyies planegen fer estudis més grans que la prova inicial de 150 persones, en un esforç per confirmar la seguretat i l'efectivitat general de la vacuna. Les bones notícies podrien aplanar el camí perquè la facuna fos regulada per l'agència del medicament nord-americà (FDA).

A més, es provarà en altres tipus de càncer, segons els creadors. "No volem perdre el temps", va dir el president executiu de Moderna, Stephane Bancel. "Com que les dades són tan sòlides, per a mi és un moment similar a quan vam treure la vacuna del Covid".

La vacuna dissenyada per Moderna es podria adaptar a cada pacient per enfocar-se al tipus de càncer que estigui patint. El procés comença amb una biòpsia del tumor del pacient, seguida de l'anàlisi de mostres i la identificació de mutacions dins de les cèl·lules canceroses, també conegudes com a neoepítops. Un cop estudiades, se seleccionaran els codis genètics de les cèl·lules per crear una presa personalitzada.

Quan s'injecta, la barreja fa que les cèl·lules d'una persona repliquin els seus propis neoepítops per desencadenar una resposta més eficient per matar les cèl·lules cancerígenes. "És un gran pas endavant en la immunoteràpia", va dir Barr a Reuters.