Les malalties cardiovasculars segueixen sent la principal causa de mort a tot el món , segons un nou número especial del Journal of the American College of Cardiology (JACC), que analitza 18 malalties cardiovasculars específiques i 15 factors de risc a 21 regions del món per oferir una visió general de la càrrega mundial de malalties cardiovasculars.

Tot i que les taxes de malalties cardiovasculars són elevades a tot el món, es calcula que Àsia Central i Europa de l'Est presenten les taxes més altes de mortalitat i la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia, els riscos alimentaris i la contaminació atmosfèrica van ser les principals causes d'aquestes patologies a tot el món.

La Global Burden of Cardiovascular Diseases Collaboration és una aliança entre el JACC, l'Institute for Health Metrics and Avaluation i el National Heart, Lung i Blood Institute. La publicació del 2022, que serveix d'actualització de The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019 , inclou dades de 204 països i territoris, i en destaca els principals factors de risc cardiovascular modificables a nivell mundial, la seva contribució a la càrrega de morbiditat i els avenços recents en matèria de prevenció.

"Necessitem seguir fent llum sobre l'estat actual de la salut cardiovascular a tot el món ja que té un gran impacte en la nostra qualitat de vida i en el sistema sanitari en conjunt", afirma Gregory A. Roth, autor principal de l'article i professor associat de la Divisió de Cardiologia i director del Programa de Mètriques de Salut Cardiovascular de l'Institut de Mètriques i Avaluació Sanitàries de la Universitat de Washington (Estats Units).

"Més del 80% de les malalties cardiovasculars són prevenibles" afegeix, alhora que apunta que "amb aquesta actualització, mesurem algunes tendències mundials alarmants i revisem les intervencions actuals que poden ajudar els països a prendre decisions encertades i basades en l'evidència per als seus sistemes sanitaris".

Aquest informe especial va avaluar les defuncions utilitzant dades vitals i de registre de mostres i va elaborar estimacions dels 15 principals riscos ambientals (contaminació atmosfèrica, contaminació de l'aire domèstic, exposició al plom, baixa temperatura, alta temperatura), metabòlics (pressió arterial sistòlica, colesterol LDL, índex de massa corporal, glucosa plasmàtica en dejú, disfunció renal) i conductuals (alimentació, tabaquisme, tabaquisme passiu, consum dalcohol, activitat física) de les malalties cardiovasculars.



Les taxes de mortalitat per malaltia cardiovascular es desglossen per localització, edat, sexe i categories temporals des del 1990. L'informe també analitza els anys de vida ajustats en funció de la discapacitat (AVAD), els anys de vida perduts per mortalitat prematura (AVP) i els anys viscuts amb discapacitat (AVD).

CARDIOPATIES ISQUÈMIQUES I HIPERTENSIÓ ARTERIAL

Entre les conclusions principals de l'informe assenyala que la cardiopatia isquèmica és la principal causa de mort cardiovascular, responsable de 9,44 milions de morts el 2021 i 185 milions d'AVAD.

A més, la hipertensió arterial sistòlica continua sent el principal factor de risc modificable de mort cardiovascular prematura, responsable de 10,8 milions de morts CV i 11,3 milions de morts en general el 2021. Els AVAD per totes les causes deguts a la hipertensió arterial van ser de 2.770 per cada 100.000 persones.

MARATÓ DE TV3

Precisament les malalties cardiovasculars són les patologies escollides a l'edició d'aquest 2022 de La Marató de TV3, que se celebrarà el proper diumenge 18 de desembre.

En anys anteriors, La Marató ha abordat les malalties mentals, el coronavirus, el càncer, la Síndrome de Down, l'obesitat i la diabetis, la SIDA, malalties minoritàries, dolors crònics i Alzheimer, entre d'altres.