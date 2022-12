Arxiu - Una persona porta el llaç vermell amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, que se celebra l'1 de desembre de cada any. A Calcuta (Bengala Occidental, Índia), a 1 de desembre de 2020. - Europa Press/Contacte/Rahul Sadhukhan - Arxiu

El 43% de persones amb VIH ocultaria que té el virus, fins i tot si li ho preguntessin, segons l'estudi 'Positive Perspectives', realitzat per la companyia ViiV Healthcare i presentat a Madrid a la seva 'V Brunch&Share'.

L'enquesta ha entrevistat 3.489 persones amb VIH de tot el món, 252 a Espanya , (1.110 el 2017 i 2.389 el 2019) amb l'objectiu de comprendre millor les necessitats i els desafiaments canviants que enfronta un grup divers de participants a tot el món.

D'acord amb l'enquesta, el 58 per cent dels pacients amb VIH al nostre país se sent incòmode quan parla que té VIH . A més, el 55% sent estigma cap a si mateix. La meitat té por de comptar a la feina que tenen VIH per si perden la feina.

Pel que fa a l'estigma, el 51% de les persones amb VIH assegura haver sentit estigma de la societat; i el 39% per part de les institucions.

El director d'Adhara/Sevilla Checkpoint, Diego García, ha advertit que l'estigma que encara envolta la malaltia està provocant, per exemple, que molts dels pacients camuflin la medicació i l'ocultin a les famílies. "Els que tenen més estigma són els que més fallen a prendre la medicació", ha lamentat.

D'altra banda, el 52% de les persones amb VIH senten que el VIH en limita la vida; i el 26% no planifica la seva vellesa a causa de la infecció. El 42% creu que el VIH ha afectat negativament les seves expectatives professionals.

Pel que fa a l'àmbit sexual, el 46% de les persones amb VIH se senten incòmodes en parlar amb el personal sanitari sobre com prevenir la transmissió del VIH a les seves parelles.

Sobre l'atenció sanitària, el 51% de les persones amb VIH se senten incòmodes parlant de tenir fills amb professionals de la salut; i al 33% el seu professional sanitari no li ha explicat que el fet que el virus sigui indetectable al seu organisme implica també que no ho transmet.

EXPERIÈNCIES EN VIH



'Brunch&Share' és una jornada de convivència entre administracions, clínics i les entitats de base comunitàries dedicades a l'atenció de persones amb VIH (PVIH) amb què col·labora. La reunió té com a objectiu compartir bones pràctiques i facilitar la feina en xarxa. A l'esdeveniment, ViiV Healthcare també ha presentat el documental 'Perspectives Positives', que aprofundeix en les necessitats de les persones amb VIH.

En aquesta jornada de convivència, 30 entitats comunitàries que treballen a l'àmbit del VIH han pogut compartir els resultats que estan obtenint amb els projectes que han desenvolupat amb el suport de ViiV Healthcare, i els aprenentatges adquirits el 2022.

Durant el 'Brunch&Share' s'han compartit projectes, experiències i iniciatives que tenen un gran impacte en la qualitat de vida de les persones amb VIH. A les taules rodones d'aquesta edició professionals sanitaris han posat en comú experiències innovadores que milloren l'atenció al VIH.

Lucio J. García-Fraile, metge de malalties infeccioses de l'Hospital Universitari de La Princesa, a Madrid, ha fet balanç del projecte Fast-Track VIH Madrid. És l'anomenada Estratègia de Resposta Ràpida, que planteja la necessitat d'accelerar la resposta al VIH al medi urbà.

La iniciativa planteja que una resposta ràpida a la sida a les ciutats fomentarà també que sorgeixin nous programes avançats de prestació de serveis, que facilitaran a les ciutats el tractament d'altres problemes de salut pública.

Ángel Rivero Calaf, metge de malalties infeccioses de l´Hospital German Trias i Puyol de Barcelona, ha valorat i explicat el funcionament del programa Easy PrEP que lidera Projecte dels NOMS-Hispanosida, BCN Checkpoint i BCN PrEP Point.

Aquest projecte crearà eines per millorar l'acceptació de les persones usuàries de la profilaxi preexposició (PrEP) i d'aquelles que estan interessades a prendre-la o són susceptibles de fer-ho en un futur. També alleujarà la càrrega de treball dels professionals de la salut i donarà a les persones als programes de PrEP més autonomia per a la presa de decisions.

La darrera taula rodona de la jornada s'ha centrat en la implementació de models assistencials adreçats a persones amb condicions cròniques. Sobre això Antonio Arraiza Armendariz, coordinador corporatiu de Programes a l'Àmbit de la Salut d'Osakidetza, ha relatat l'experiència del País Basc en la implementació del 'Model d'atenció òptima al pacient amb infecció pel VIH' (projecte 'National Policy') .

BEQUES I PREMIS A PROJECTES D'ENTITATS



La companyia també ha anunciat la convocatòria de les Beques ViiV per a Projectes de la Comunitat. ViiV Healthcare ha donat suport des de la seva fundació el 2009 al programa anual de projectes d'ONG per a i cap a la comunitat VIH a Espanya.

L'actual convocatòria romandrà oberta fins al 31 de gener del 2023. En edicions anteriors més de 25 projectes d'entitats comunitàries de tot el territori espanyol s'han beneficiat d'aquest programa.

"Creiem fermament que la feina que realitzen les entitats comunitàries genera un gran impacte en la salut i la qualitat de vida de les persones amb VIH del nostre país, a més de contribuir a abordar l'estigma que pateixen. Per això, un any més, convidem a qualsevol organització sense ànim de lucre que estigui desenvolupant almenys el 50% dels seus projectes amb persones amb el VIH a presentar les seves iniciatives i manifestar les necessitats per cobrir a la seva comunitat", ha comentat el director general de ViiV Healthcare Espanya i Portugal, Ricardo Moreno.

ViiV Healthcare ha premiat projectes que repercuteixen en la qualitat de vida de les 151.387 persones que viuen amb VIH a Espanya, aportant fons per a la seva execució.

En aquesta edició, els projectes premiats han estat, en primer lloc, el programa per millorar la qualitat de vida de les persones amb VIH a casa de l'Encina, del Comitè Ciutadà Anti-Sida de Burgos.

La casa d'acollida L'Alzina és un centre residencial a Burgos que té per objectiu atendre les necessitats biopsicosocials de persones amb VIH i/o sida, que es troben en un estadi avançat de la malaltia, amb mancances importants en els àmbits social, familiar i econòmic, que els impedeixen viure de forma independent o ser ateses al nucli familiar.

L'altre premi ha anat per al projecte Educarte del Comitè Ciutadà Antisida de Salamanca, que utilitza recursos audiovisuals per trencar l'estigma associat al VIH a través de testimonis de persones amb VIH que en parlen sense por ni vergonya.