L' Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de Madrid (ICOMEM) , juntament amb l'Institut Espanyol de Resiliència (IER) i la Fundació Humanae (FH), ha clausurat el programa d'intervenció psicològica individualitzat destinat a tots els professionals sanitaris davant de la fatiga pandèmica, segons el qual el Covid-19 ha fet malbé la salut mental del 60% dels professionals madrilenys.

Arxiu - Dos professionals sanitaris, a l'edifici Garbí-Vall d'Hebron, a Barcelona, Catalunya (Espanya), 16 de febrer de 2021

En concret, en el marc d'aquest programa d'intervenció psicològica, engegat el novembre del 2021 i que s'ha tancat aquest dijous, s'han atès 276 sanitaris, dels quals 57 són metges, segons ha destacat la clausura. presidenta de l'Institut Espanyol de Resiliència (IER), Rafaela Santos.

El mateix, que ha estat possible gràcies a la col·laboració d'empeses i donacions particulars, ha conclòs amb "un grau de satisfacció òptim en el 100% dels casos" atesos, segons la doctora Santos, que ha recalcat que el Covid-19 ha danyat la salut del 60% dels sanitaris.

Les tres malalties més comunes que s'han observat als pacients atesos durant el desenvolupament de la intervenció han estat, en primer lloc, la fatiga pandèmica, també coneguda com el desgast professional o la síndrome de Burnout; els trastorns adaptatius amb simptomatologia depressiva, ansiosa o ambdues; i, en darrer lloc i amb menys assiduïtat, els trastorns d'estrès posttraumàtics relacionats amb les escenes que han presenciat els facultatius durant la pandèmia, segons ha explicat el secretari general de l'IER, José Antonio Cabranes.

El programa començava amb una consulta mèdica, per fer-ne un diagnòstic, i amb un estudi de personalitat, per avaluar el nivell d'ansietat, depressió i resiliència que presentava cada pacient.

Després es feia un seguiment personalitzat en què resolien els seus dubtes i oferien suport específic durant dos mesos de durada. A més, els sanitaris disposaven de formació bàsica per poder entendre què els passava i transformar el seu estrès en resiliència. Per finalitzar, es feia una consulta de valoració.

"Al Col·legi considerem que la cura de la salut mental de tots els nostres col·legiats és un dels pilars fonamentals de la nostra raó de ser. Per això, estem orgullosos d'haver format part del desenvolupament d'aquest programa. A més, seguim impulsant actuacions d'atenció i assistència a les necessitats que puguin requerir els facultatius madrilenys", ha destacat el doctor José Antonio Valero, tresorer i coordinador del Programa d´Atenció Integral del Metge Malalt (PAIME) de l´ICOMEM.

Per part seva, el viceconseller ha subratllat el compromís de la Conselleria i del Servei Madrileny de Salut (Sermas) per "continuar treballant en la cura de la salut física i emocional dels metges, ja que els facultatius han hagut d'enfrontar-se a una gran càrrega laboral ia un estrès que mai havien experimentat" en intentar pal·liar una malaltia desconeguda com era la Covid-19.

També han acudit a la cloenda Enriqueta Ochoa, psiquiatre i coordinadora tècnica del PAIMM, i Silvia Palacín, psicòloga de l'IER, ha indicat l'ICOMEM en un comunicat.