Els investigadors han identificat diverses característiques, com el sexe masculí, menor edat, grup sanguini B i major grandària de la llar, que augmenten el risc d'infecció de COVID-19 i moltes altres, com portar mascareta o consumir vitamina D, que ho disminueixen. També han identificat les coses que augmentaven o disminuïen el risc d'un curs greu de COVID-19 i algunes d'aquestes troballes són inesperades, segons informen a la revista Biology Methods & Protocols .

El SARS-CoV-2 ha infectat més de 600 milions de persones a tot el món, i ha provocat 6,57 milions de morts confirmades. Però la informació sobre els factors que afecten la probabilitat d'infecció o de patir un curs greu de la malaltia continua sent insuficient i sovint especulativa.



Els estudis longitudinals preregistrats sobre els factors de risc d'infecció són sorprenentment escassos. Molts factors, com ara el contacte amb animals, només s'han suggerit teòricament o s'han discutit en fonts no científiques.

Els investigadors van dur a terme un estudi amb 30.000 usuaris d'Internet, reclutant participants a través de llocs com Facebook i Twitter, a la República Txeca, que van compartir informació sobre la seva exposició a 105 factors de risc de COVID-19.

Els participants a l'estudi van indicar quins riscos potencials i factors de protecció els afectaven. Entre ells s'incloïen característiques demogràfiques i de salut, així com informació sobre comportaments, com ara tenir animals, prendre vitamines i suplements, participar activament en esports, nedar en aigües fredes, cantar amb freqüència, consumir marihuana, fumar tabac, viure sol, passejar per la natura i fer voluntariat.

L'estudi va descobrir que, com calia esperar, alguns factors sociodemogràfics tenien un efecte moderat en els riscos de COVID-19. Les persones que viuen a ciutats més grans i les que tenen un nivell educatiu més elevat, especialment les dones, tenien un risc d'infecció menor. La mida més gran de les llars i el nombre de fills menors de 20 anys (en els homes), es van associar amb un risc d'infecció més gran. Les persones que vivien soles tenien un risc d'infecció molt menor que les que compartien la llar amb una altra persona. Els solters també van declarar un curs menys greu de COVID-19. El nivell d'educació i (en les dones) també la mida de la llar van tenir els efectes protectors més forts contra un curs greu o perllongat de COVID-19.