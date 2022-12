Sospiten que podrien tenir grip o el “virus del camell”, com se'l diu popularment. El diari L´Equipe va assenyalar que dos futbolistes més, Raphaël Varane i Ibrahima Konaté , també pateixen símptomes, però encara no s'ha confirmat oficialment de quina malaltia es tracta.

L'entrenador de la selecció de futbol de França, Didier Deschamps , va decidir dies enrere l'aïllament de tres jugadors que tenien febre. Se sospita que podrien tenir grip o el “virus del camell”, com se'l diu popularment. Ahir, el diari L´Equipe va assenyalar que dos futbolistes més, Raphaël Varane i Ibrahima Konaté, també pateixen símptomes, però encara no s'ha confirmat oficialment de quina malaltia es tracta.



1 - Un virus perillós i la seva transmissió: El “virus del camell” causa la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà que és un coronavirus, encara que amb característiques diferents del que causa el COVID-19 i que va produir l'actual pandèmia. Identificat per primera vegada a l'Aràbia Saudita el 2012, el MERS és una malaltia respiratòria més perillosa que el COVID.

El MERS-CoV és un virus zoonòtic, és a dir, que es transmet dels animals a les persones, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Es tracta d'un virus que ha estat identificat i vinculat a infeccions humanes en dromedaris, no en camells, a l'Orient Mitjà, Àfrica i el sud d'Àsia. Els estudis han revelat que les persones s'infecten per contacte directe o indirecte amb dromedaris infectats.



2-Mortalitat. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va precisar a finals de febrer del 2022 que s'havien notificat a tot el món un total de 2.585 casos de síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS) confirmats per laboratori. Del total d'aquests casos, hi va haver 890 morts associades (ràtio de letalitat del 34,4%). La majoria d'aquests casos es van notificar a l'Aràbia Saudita (2184 casos), incloent-hi 812 morts relacionades (RFC del 37,2%).

3-Símptomes. Entre els símptomes de la “grip del camell” o MERS-Cov es troben dificultats per respirar, vòmit, diarrea, tos i febre . La malaltia es pot adquirir per contacte proper amb camells. La transmissió de persona a persona és possible i ha passat predominantment entre contactes propers i en entorns mèdics. El període d'incubació mitjana és de 5 dies aproximadament, però hi ha casos en què es van presentar de 2 a 14 dies després de l'exposició. No tenen un tractament específic i la recuperació, en cas de ser lleu és semblant a quan se supera un quadre de virus gripal.



4-Tractament. Avui no hi ha un tractament específic per a la grip del camell, ni una vacuna. L'OMS té registre de la malaltia a 27 països: Qatar, República de Corea, República Islàmica de l'Iran, Regne Unit, Tailàndia, Tunísia, Turquia, Iemen, Alemanya, Aràbia Saudita, Algèria, Àustria, Bahrain, Xina, Egipte, Emirats Àrabs Units, Estats Units, Filipines, França, Kuwait, Líban, Malàisia, Oman, Països Baixos, Grècia, Itàlia i Jordània. “Com a precaució general, tota persona que visiti granges, mercats, estables o altres llocs on hi hagi dromedaris i altres animals ha d'adoptar mesures d'higiene generals, com ara rentar-se les mans amb freqüència, abans i després de tocar els animals, i evitar el contacte amb animals malalts”, recomanen des de l'OMS.

5-Precaucions i advertiments. Davant d'aquesta situació, el lloc web del Ministeri de Salut d'Austràlia va publicar un avís on diuen que els fanàtics que tornen de Qatar han d'estar al corrent del MERS i demana a les persones que redueixin el risc de contraure la infecció “observant bones pràctiques de higiene, evitant el contacte proper amb camells i evitant consumir carn crua o llet sense pasteuritzar”.

I l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit (UKHSA) també ha demanat als metges que busquin persones que pateixin febre i dificultats respiratòries. "El risc d'infecció per als residents del Regne Unit és molt baix, però pot ser més gran en aquells amb exposició a factors de risc específics dins de la regió, com els camells", va comunicar UKHSA.