Donar a un nen en edat preescolar un dispositiu digital sembla oferir una solució ràpida per calmar-los o entretenir-los, però aquesta estratègia podria estar relacionada amb problemes de comportament més greus en el futur, segons suggereix un nou estudi publicat a la revista JAMA Pediatrics.



Segons aquesta investigació, realitzada per científics de Michigan Medicine, el sistema de salut de la Universitat de Michigan (Estats Units) l'ús freqüent de dispositius com telèfons intel·ligents i tauletes per calmar els nens d'entre 3 i 5 anys es va associar amb un augment de la desregulació emocional als nens, sobretot als homes.



"L'ús de dispositius mòbils per calmar un nen petit pot semblar una eina inofensiva i temporal per reduir l'estrès a casa, però pot tenir conseqüències a llarg termini si és una estratègia habitual per calmar-lo --adverteix l'autora principal Jenny Radesky, doctora en medicina i pediatre conductual de l'Hospital Infantil CS Mott de la Universitat de Michigan--. Especialment a la primera infància, els dispositius poden desplaçar les oportunitats de desenvolupament de mètodes independents i alternatius per autorregular-se".



L'estudi va incloure 422 pares i 422 nens de 3 a 5 anys que van participar entre l'agost del 2018 i el gener del 2020, abans que comencés la pandèmia de COVID-19. Els investigadors van analitzar les respostes dels pares i cuidadors sobre la freqüència amb què feien servir dispositius com a eina per calmar i les associacions amb símptomes de reactivitat emocional o desregulació durant un període de sis mesos.



Els signes d'una desregulació més gran podrien incloure canvis ràpids entre la tristesa i l'excitació, un canvi sobtat en l'estat d'ànim o els sentiments i una impulsivitat més gran.



Els resultats suggereixen que la relació entre la relaxació mitjançant dispositius i les conseqüències emocionals era especialment elevada entre els nens petits i els nens que ja presenten hiperactivitat, impulsivitat i un temperament fort que els fa més propensos a reaccionar intensament davant de sentiments com la ira, la frustració i la tristesa.



"Les nostres troballes suggereixen que l'ús de dispositius per apaivagar els nens agitats pot ser especialment problemàtic per a aquells que ja tenen problemes amb les habilitats d' afrontament emocional ", afirma Radesky.



Assenyala que el període de preescolar a escola bressol és una etapa del desenvolupament en què els nens poden ser més propensos a mostrar comportaments difícils , com rebequeries, desafiament i emocions intenses. Això pot fer encara més temptador lús de dispositius com a estratègia de criança.



"Els cuidadors poden experimentar un alleugeriment immediat amb l'ús de dispositius si redueixen ràpida i eficaçment les conductes negatives i desafiants dels nens --reconeix Radesky--. Això se sent gratificant tant per als pares com per als nens i els pot motivar tots dos a mantenir aquest cicle”.



"L'hàbit d'utilitzar els dispositius per controlar els comportaments difícils es reforça amb el temps a mesura que també es reforcen les demandes de mitjans dels nens --alerta-- i com més sovint s'utilitzen els dispositius, menys pràctica tenen els nens -i els pares- per utilitzar altres estratègies d'afrontament".



Radesky, que és mare de dos nens, reconeix que hi ha ocasions en què els pares poden utilitzar estratègicament els dispositius per distreure els nens, per exemple durant un viatge o en realitzar diverses tasques alhora a la feina. Tot i que l'ús ocasional dels mitjans per ocupar els infants és esperable i realista, és important que no es converteixi en l'eina principal o habitual per calmar-los.



Els professionals de la salut pediàtrica també han d'iniciar converses amb els pares i els cuidadors sobre l' ús de dispositius amb els nens petits i fomentar mètodes alternatius per a la regulació emocional, diu.



Entre les solucions, Radesky recomana quan els pares es veuen temptats a recórrer a un dispositiu fer servir, d'una banda, tècniques sensorials. "Els nens petits tenen els seus propis perfils de quins tipus d'estímuls sensorials els calmen --explica--. Per exemple, gronxar-se, abraçar o pressionar, saltar en un llit elàstic, aixafar massilla a les mans, escoltar música o mirar un llibre. Si veus que el teu fill es posa inquiet, canalitza aquesta energia amb moviments corporals o enfocaments sensorials”.



També recomana nomenar l'emoció i el que cal fer sobre això. "Quan els pares nomenen el que creuen que sent el seu fill, l'ajuden a relacionar el llenguatge amb els estats d'ànim i li demostren que el comprenen --assegura--. Com més tranquils estiguin els pares, més podran mostrar als nens que les emocions són 'esmentables i manejables'".



Una altra opció seria utilitza zones de color . "Quan els nens són petits, els costa pensar en conceptes abstractes i complicats com les emocions. Les zones de color (blau per avorrit, verd per a tranquil, groc per a ansiós/agitat, vermell per a explosiu) són més fàcils d'entendre per als nens i es poden convertir en una guia visual que es guarda a la nevera, i ajuden els nens petits a fer-se una imatge mental de com se senten el cervell i el cos i els pares poden utilitzar aquestes zones de color en els moments difícils ("et estàs posant nerviós i ets a la zona groga, què pots fer per tornar a la zona verda?")".



Finalment, proposa oferir comportaments de substitució . "Els nens poden mostrar comportaments molt negatius quan estan enfadats, i és normal voler que cessin, però aquests comportaments comuniquen emocions, i per això pot ser necessari ensenyar-los un comportament substitutiu més segur o que els permeti resoldre el problema --apunta--. Això pot incloure ensenyar-los una estratègia sensorial ("enganxar fa mal a la gent; pots enganxar aquest coixí al seu lloc") o una comunicació més clara ("si vols que et pari atenció, dóna'm un copet al braç i digues 'perdona , mare'").



A més, indica que "els pares també poden prevenir les rebequeries relacionades amb la tecnologia establint temporitzadors , donant als nens expectatives clares sobre quan i on poden utilitzar els dispositius, i utilitzant aplicacions o serveis de vídeo que tinguin punts de parada clars i no es reprodueixin automàticament o deixin que el nen segueixi desplaçant-se”.



Quan els nens estan tranquils, els cuidadors també tenen l'oportunitat d'ensenyar-los habilitats d'afrontament emocional, subratlla Radesky. Per exemple, els poden parlar de com se sent el seu peluix favorit i de com manegen les seves grans emocions i es calmen. Aquest tipus de conversa lúdica utilitza el llenguatge dels nens i cala en ells.



"Totes aquestes solucions ajuden els nens a comprendre's millor a si mateixos ia sentir-se més competents a l'hora de gestionar els seus sentiments --assegura--. Requereix repetició per part del cuidador, que també ha d'intentar mantenir la calma i no reaccionar de forma exagerada davant les emocions del nen, però ajuda a desenvolupar habilitats de regulació de les emocions que duren tota la vida”.



"Al contrari, l'ús d'un distractor, com un dispositiu mòbil, no ensenya cap habilitat , sinó que distreu el nen del que està sentint --adverteix--. Els nens que no desenvolupen aquestes habilitats a la primera infància són més propensos a tenir dificultats quan s'estressen a l'escola o amb els companys a mesura que creixen”.