El nadó una setmana després de sortir de l'hospital

"Vols operar mentre encara és a la meva matriu?" , li va preguntar la mare al seu ginecòleg. Ni tan sols havia sentit a parlar de la cirurgia fetal quan els metges li van sorgir fer-la. "Estava asseguda en una habitació de l'hospital amb el meu marit, embarassada de 16 setmanes i terroritzada perquè ens van dir que el nostre nadó per néixer podria no tenir qualitat de vida", explica la mare.

"Els preguntem com funcionaria, fent moltes preguntes. Em preocupava que el meu bebè pogués sentir el dolor del procediment, però els metges em van assegurar que li donarien la mateixa anestèsia que a mi", continua relatant.

Li van fer una cirurgia pionera que estaria coberta per l'NHS (sistema de salut públic britànic) però realitzada en un centre especialitzat a Bèlgica. La cirurgia consistia a treure el nen de l'úter, operar-lo, i tornar-lo a posar a dins per continuar amb l'embaràs.

Els metges es van veure obligats a fer aquesta cirurgia en el moment en què van detectar que el nadó que estava per néixer tenia una forma severa d'espina bífida, una condició que es podia alleujar notablement si es feia una intervenció quirúrgica.

La cirurgia s'havia de fer abans que arribés a les 26 setmanes. "Ens van dir que ens fóssim i ho penséssim, però tan aviat com el meu marit i jo vam sortir de l'habitació, ens vam mirar i tots dos vam dir que ho volíem intentar", relata la mare.

"Operar el meu nadó mentre encara estava embarassada sonava aterridor, però ho havíem d'intentar. Aquesta va ser la millor decisió que vam prendre perquè li va salvar la vida", explica la mare. "Això també va significar que va néixer dues vegades", sentencia.

Durant l'operació de set hores, els cirurgians van tallar l'úter de la mare com si li fessin una cisària, van operar la columna del nen i van aconseguir tornar-lo sa a l'úter, malgrat la complicació que comportava la cirurgia. de la mateixa manera que en una cesària. Van operar la columna de Preston i van tancar el forat a la seva esquena, abans de tornar-lo fora de perill al meu úter.

L'embaràs va continuar amb normalitat fins que els metges van detectar un nou problema en el nen: la hidrocefàlia, una acumulació de líquid al cervell. Per això, a les 36 setmanes, els metges van decidir induir el part i que el nen sortís per segona vegada. Després de sortir de l'UCI, el nen va ser sotmès a una cirurgia per extreure'l el líquid del cervell i, des d'aleshores, no ha tornat a tenir cap problema de salut.