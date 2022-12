Obesitat / Arxiu

Residir en barris amb més oportunitats o menor vulnerabilitat en els primers anys de vida, especialment en néixer, pot estar associat amb una trajectòria mitjana menor de l'Índex de Massa Corporal (IMC) i un risc d'obesitat més baix durant l'adolescència, segons un nou estudi dirigit per investigadors del Harvard Pilgrim Health Care Institute (Estats Units) i publicat a la revista 'JAMA Network Open'.



"Les nostres troballes donen suport a la idea que la qualitat dels barris on resideixen els nens és un factor important que pot promoure el desenvolupament de patrons favorables d'IMC , mitigant potencialment el risc futur de malalties cròniques", destaca l'autor principal Izzuddin Aris, Professor Assistent al Departament de Medicina de la Població al Harvard Pilgrim Health Care Institute i Harvard Medical School.



Els atributs físics i socials dels barris on resideixen els nens es reconeixen cada cop més com un important factor determinant de la salut al llarg de la vida. En comparació amb els adults, els nens poden ser particularment vulnerables a les condicions adverses del veïnat , amb conseqüències per a la salut durant tota la vida. El grau en què aquests atributs es relacionen amb l'IMC infantil i el risc d'obesitat continua sent poc estudiat.



Els estudis previs s'han vist sovint limitats per la petita grandària de les mostres , la manca de diversitat geogràfica i la insuficient variació de les característiques a nivell individual, tot això podria dificultar la capacitat de detectar aquestes associacions.



L'equip de l'estudi va abordar aquestes llacunes de la investigació examinant nous índexs de veïnat i utilitzant una cohort geogràficament diversa de més de 20.000 nens de 54 cohorts de naixement de tot els Estats Units que participaven al programa Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO).

Van vincular direccions residencials geocodificades obtingudes al naixement, la infància, la primera infantesa i la infantesa mitjana amb l'Índex d'Oportunitat Infantil (IOI) i l'Índex de Vulnerabilitat Social (IVS) a nivell de secció censal i van examinar les associacions de ChOI o IVS amb l´IMC i l´obesitat infantil al llarg del temps.

Els investigadors van descobrir que, en totes les etapes de la vida, els nens que residien en zones amb més IOI presentaven trajectòries mitjanes d'IMC més baixes i un risc d'obesitat més baix des de la infància fins a l'adolescència, independentment de les característiques sociodemogràfiques i prenatals de la família. L'equip va observar patrons de resultats similars als nens que residien en zones amb menor IVS.

Aquestes associacions van ser més fortes per als nens que residien en barris amb més oportunitats o menor vulnerabilitat. És important destacar que aquestes associacions van ser més fortes per a l'exposició als barris al naixement en comparació de l'exposició en etapes posteriors de la vida, cosa que indica que l'embaràs és una finestra important per a l'exposició.



"Aquest estudi reforça la necessitat de centrar-se en inversions que aborden les estructures que comprometen sistemàticament la salut de les comunitats marginades --subratlla Aris--. Els resultats també poden informar futurs estudis sobre si les iniciatives o polítiques que alteren components específics de l'entorn de l'entorn veïnat serien eficaços per prevenir l'excés de pes i l'obesitat en els nens ”.