La taxa de contagis per COVID19 s'ha situat durant aquest mes de desembre en xifres properes a màxims històrics, tal com mostren les anàlisis prèvies al Nadal obtingudes per l'Observatori Complutense ANTICIPA-COVID19 .

En concret, la taxa d'infectivitat a set dies de la darrera setmana de desembre analitzada ha estat de fet de 4.300 casos per 100.000, fet que mostra que el creixement d'infectivitat encara no s'ha estabilitzat. Aquests números recorden al màxim de 4.700 casos per 100.000 detectats la vigília del Nadal del 2021, fa just un any, o la cota de 5.100 infectats per 100.000 de la segona onada de l'any, a finals de juny 2022.

El 21 d'octubre passat, ANTICIPA-COVID19 oferia dades que indicaven un nou tret d'infectivitat en la línia dels que van ser observats a l'inici de les dues grans onades anteriors, l'onada òmicron en vigílies del Nadal 2021 i l'onada anterior a l'inici de l'estiu 2021, atribuïda a la irrupció de les variants BA.4 i BA.5.

2 mesos després, quan s'ha completat la temporada d'anàlisis prospectives del primer trimestre del curs acadèmic 2022-23 al programa COVID-LOT de la Universitat Complutense, s'està confirmant que el creixement continuat d'infectivitat, mantingut des del setembre i l'octubre, està arribant a nivells màxims similars als de les dues grans onades esmentades.

En la setmana que ha finalitzat el passat divendres 23 de desembre amb l'obertura del període de vacances a la universitat, la infectivitat determinada a 14 dies per COVID-LOT va assolir una taxa de 3.300 casos per 100.000 persones analitzades. Ara bé, els màxims d'infectivitat ara posats de manifest només s'han assolit després d'un creixement lent però continuat al llarg dels dos últims mesos, a diferència de l'abrupte i vertiginós xut d'infectivitat provocat ara fa un any per la irrupció de la variant òmicron del virus SARS-CoV-2. El desembre del 2021 es va passar en una sola setmana, de 300 casos els dies 6-12 de desembre, als 4.700 per 100.000 detectats la setmana dels dies 13-19 de desembre, l'última de l'any analitzada el 2021 a la Universitat Complutense.