Índex d'Excel·lència Hospitalària 2022 / @EP

L'Hospital Clínic de Barcelona és el millor centre català de l'Índex d'Excel·lència Hospitalària 2022 per setè any consecutiu, amb una valoració de 0,987, informa aquest dimecres l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada en un comunicat.

Els altres quatre més ben valorats també són barcelonins: l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (0,976), l'Hospital Quirónsalud Barcelona (0,968), l'Hospital Santa Creu i Sant Pau (0,935) i el Centre Mèdic Teknon (0,922).

Ja van ser els millors centres catalans a la passada edició i l'únic canvi d'aquest any és que l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau treu la quarta posició al Centre Mèdic Teknon.

Aquest índex (IEH) analitza anualment els centres hospitalaris espanyols públics i privats que més aposten per la qualitat i la sostenibilitat d'un sistema de salut universal, basant-se en 2.100 enquestes a professionals de la salut a Espanya de diferents hospitals.

A TOTA ESPANYA



El rànquing a tot Espanya torna a liderar-lo aquest any la Fundació Jiménez Díaz (0,996), de Madrid, que a més és la comunitat amb més centres entre els 10 més ben situats.

El segon del rànquing de tot Espanya és el també madrileny Hospital Universitari La Paz (0,993) i el tercer és el mateix Clínic (0,987), que guanya així una posició en aquest índex estatal.

El quart i cinquè llocs són per a dos madrilenys més: Hospital Universitari Gregorio Marañón (0,985) i Hospital Clínic San Carlos (0,983); el sisè és el barceloní Vall d'Hebron (0,976); el setè és el madrileny Hospital Ruber Internacional (0,972) i el vuitè, l'Hospital Quirónsalud Barcelona (0,968).

JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS



El vicepresident executiu de l'Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás, ha dit que els hospitals espanyols segueixen demostrant "una elevada capacitat de resistència i un ressenyable nivell de robustesa " malgrat les dificultats de la sanitat pública.

Ha afegit que el 'top10' de l'IEH reflecteix l'esforç d'aquests centres per millorar-ne l'excel·lència i per "mantenir els alts estàndards de qualificació hospitalària, molt per sobre de la mitjana europea".

I ha atribuït que la Fundació Jiménez Díaz segueixi sent el millor hospital als seus resultats en paràmetres clau, com els temps que esperen els pacients per rebre atenció, les altes quotes de recomanació entre la gent i el manteniment del saldo positiu a les dades d'entrades i sortides per lliure elecció, “factors que avalen el seu lideratge durant aquests 7 anys”.