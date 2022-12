Investigadors de l'estudi - IDIBELL

Un estudi de l' Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i de l' Institut Català d'Oncologia (ICO), en col·laboració amb la Universitat d'Amsterdam, ha mostrat que un receptor considerat promotor de mort en cèl·lules tumorals –els receptors de la proteïna TRAIL-- poden promoure el creixement del càncer de pulmó, per la qual cosa recomana la seva inhibició com a possible via terapèutica.

Els resultats, publicats a la revista 'Cell Death and Disease', han demostrat que aquests receptors indueixen l'expressió d'IL-8, una proteïna que promou el desenvolupament tumoral i l'angiogènesi dels tumors pulmonars, ha explicat aquest dimecres en un comunicat.

La cap de grup de l'Idibell i líder del projecte, Cristina Muñoz, ha apuntat que els resultats suggereixen que en càncer de pulmó no és recomanable activar la via TRAIL, "al contrari, la seva inhibició s'hauria de tenir en compte com a possible opció terapèutica" .

Els resultats mostren que al càncer de pulmó de cèl·lules no petites els receptors de TRAIL promouen la secreció d'una proteïna proinflamatòria i proangiogènica anomenada IL-8, i que nivells alts d'IL-8 estan associats a un mal pronòstic ia resistència a la teràpia .

"La inhibició de la secreció d'IL-8 ja s'havia proposat amb anterioritat com a possible tractament del càncer de pulmó i altres tumors sòlids", ha assegurat la primera autora del treball i investigadora predoctoral de l'Idibell i de la Universitat d'Amsterdam, Francesca Favaro .

Segons els investigadors, en mostres de tumors humans "sembla confirmar-se el potencial tumorogènic de TRAIL," ja que els pacients amb nivells elevats de TRAIL i els seus receptors presenten més expressió d'IL-8 i tumors amb més vascularització, un indicador de desenvolupament tumoral.