Tot i que pugui semblar un contrasentit, l'estrès podria ser una de les claus per tenir una vellesa més saludable. Així ho apunta un estudi fet pel psiquiatre Firdaus Dhabhar, investigador de la Universitat Rockefeller, que apunta que encara que ens pot malmetre, també juga un paper clau en l'enfortiment del nostre sistema immunològic, forjant connexions al nostre cervell que milloren el rendiment mental.

"La resposta a l'estrès de lluita o fugida és essencial per a la supervivència. Una gasela necessita aquesta resposta per escapar de les goles i urpes d'un lleó, igual que un lleó la necessita per atrapar el menjar. La Mare Natura ens va donar aquesta resposta per ajudar-nos a sobreviure i prosperar, no per matar-nos", assegura l'autor de l'estudi.

Dhabhar va parlar sobre el tema en una xerrada que pots recuperar tot seguit.