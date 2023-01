Foto: QuirónSalud

L' Hospital Quirónsalud Barcelona ha estat reconegut com el millor centre privat de Catalunya per segon any consecutiu, escalant dues posicions, i es consolida al top 10 general, segons l'Índex d'Excel·lència Hospitalària 2022.

L'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada es tracta d'un rànquing que analitza anualment l'excel·lència dels hospitals públics i privats del nostre país que més aposten per la qualitat i la sostenibilitat d'un sistema de salut universal, basant-se en paràmetres com la qualitat assistencial, el servei hospitalari, el benestar i la satisfacció percebuts pel pacient, així com la capacitat innovadora, l'atenció personalitzada i l'eficiència en l'ús dels recursos per part d'aquests.

L'IEH 2022, igual que en les edicions anteriors, s'estructura al voltant de tres eixos: IEH General (els 10 millors centres a nivell nacional), IEH autonòmic (els 5 millors de cada comunitat autònoma) i IEH per especialitats (els 3 millors, segons especialitat).

Per a l'elaboració d'aquesta exhaustiva anàlisi, l'Institut Coordenades ha realitzat 2.100 enquestes a professionals de l'àmbit de la salut a Espanya procedents de diferents hospitals, donant com a resultat un IEH basant-se en les dades i els resultats d'aquests centres, així com en les percepcions dels professionals que hi treballen.