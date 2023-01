Dos estudis dirigits per Carlos López-Otín i Guido Kroemer, de les universitats d'Oviedo i París , han definit 3 noves característiques moleculars i cel·lulars que contribueixen causalment a l'envelliment humà . A més, en un treball paral·lel, tots dos investigadors han introduït el concepte de metaclaus a l'àmbit biomèdic i han definit 4 determinants comuns a l'envelliment i al càncer. Aquests dos processos són àmpliament considerats com a antagònics, però l'article demostra que posseeixen alguns mecanismes equivalents.

En un estudi publicat el dimarts 3 de gener a la revista americana Cell , un grup d'investigadors coordinat pels doctors Carlos López-Otín i Guido Kroemer i que inclou els doctors Manuel Serrano (IRB, Barcelona), Maria Blasco (CNIO, Madrid) ) i Linda Partridge (Institut Max Planck, Colònia) conclouen que l'envelliment sorgiria d'un compendi de dotze processos moleculars que de manera conjunta contribueixen decisivament al deteriorament cel·lular i funcional associat al pas del temps.



Aquests mateixos investigadors, fa una dècada, van definir per primera vegada les anomenades claus de l'envelliment publicades en un article titulat The hallmarks of aging . En aquest primer estudi, els autors van presentar una visió integradora de les nombroses alteracions subjacents al desenvolupament de l'envelliment i les van agrupar al voltant de nou factors comuns classificats en tres categories: primaris, antagonistes i integradors.

Els factors primaris són els desencadenants del procés i inclouen la inestabilitat genòmica, l'escurçament dels telòmers, les alteracions epigenètiques i la pèrdua de la proteòstasi. Els factors antagonistes fan referència a les respostes de l'organisme dirigides a mitigar el dany produït pels factors primaris.