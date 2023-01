Freestocks ux53SGpRAHU unsplash

L'any passat dos casos de quimeres humanes van ser notícia. La primera va ser la cantant Taylor Muhl de Califòrnia, que va descobrir que té dos tipus d'ADN: el seu i el de la seva germana bessona inexistent. És a dir, la seva mare va engendrar dos òvuls separats que van ser fertilitzats per dos espermatozoides diferents, però Taylor va absorbir els trets genètics del segon embrió a les primeres etapes de desenvolupament.



A la mitologia grega, la quimera és un monstre amb cap de lleó, cos de cabra i cua de serp. En biologia, però, una quimera és una persona formada per cèl·lules de més d'un conjunt d'ADN.

El segon cas és un pare que va descobrir que el seu fill no era seu, sinó del seu germà bessó per néixer. És a dir, té dues estructures genètiques: la seva i la del seu germà bessó que va morir a l'úter a les primeres etapes de l'embaràs. Va absorbir la càrrega genètica del seu germà bessó i la va passar al seu fill, per la qual cosa va descobrir que en realitat era l'oncle del seu fill i que el seu germà bessó inexistent era el pare biològic.

En els darrers anys, s'han trobat més i més casos d'aquest tipus i, recentment, els investigadors van concloure que les quimeres humanes són molt més comunes del que pensaven . Un cas estrany que va intrigar els investigadors va ser el d' una dona que va descobrir que era tant la mare com l'oncle de la seva filla , segons informa Joanne Unis, investigadora en proves d'ADN a la Universitat de Columbia, a Jerusalem Post.

La científica assegura que no hi ha informació sobre la freqüència amb què passa aquesta anomalia mèdica, però després de veure uns 20 casos confirmats, assegura que creu que n'hi ha molts més.

Encara que hi ha pocs casos publicats de quimerisme fins avui, s'estima que la condició pot existir fins a un 10% de la població . Així ho indiquen les troballes que mostren que al 30% dels naixements, les proves inicials mostren signes de bessons, encara que només neix un nadó. Això s'anomena síndrome del bessó desaparegut.

Wenk va afegir que en casos rars de quimerisme on ni les cèl·lules XY ni les XX dominen els òrgans reproductius, els individus quimèrics poden desenvolupar una anatomia tant masculina com femenina i es denominen intersexuals, cosa que és molt inusual. Com que moltes quimeres semblen normals i poden no mostrar defectes reproductius funcionals, la majoria de quimeres humanes passen desapercebudes.