Els joves s'inicien a l'alcohol als 16 anys de mitjana / @EP



Els consums intensius d'alcohol van disminuir 2,7 punts percentuals a la població espanyola d'entre 15 a 64 anys respecte del 2020, passant d'un 19,4% a un 16,7% el 2022. Així mateix, s'observa una reducció de 2,5 punts en el nombre de persones en el consum en botellón, que passa d'un 9,9% el 2020 a un 7,4% el 2022.



Mentrestant, l'edat d'inici en el consum es manté estable, tant a l'alcohol (16,5 anys) com al consum de tabac (16,6 anys), segons es desprèn de l'última Enquesta sobre Alcohol i altres Drogues a Espanya (EDATS 2022), que ha publicat el Ministeri de Sanitat, i en què es documenten les drogues amb més prevalença de consum en els últims 12 mesos a Espanya.



Les substàncies més consumides en els darrers 12 mesos és l'alcohol que ha estat consumida pel 76,4% dels enquestats, segueix el tabac (39%), els hipnosedants (13,1%), el cànnabis (10,6 %) i la cocaïna (2,4%). Per edats, el consum és més gran en el grup de 15 a 34 anys, excepte en hipnosedants i analgèsics opioides, que augmenta a partir dels 35 anys.



Les prevalences de consum en els darrers 12 mesos són més grans en el grup de 15 a 34 anys, excepte en el cas dels fàrmacs amb potencial addictiu (hipnosedants i analgèsics opioides), l'ús dels quals s'incrementa a partir dels 35 anys. Pel que fa a les diferències per sexe, les dades (consum darrers 12 mesos), confirmen un major consum entre els homes (excepte per als hipnosedants i els analgèsics opioides). Les diferències més grans es troben en el cas de l'alcohol, el tabac, la cocaïna i el cànnabis.



El 15,4% diu que ha consumit alcohol en forma d'atracament en els últims 30 dies, cosa que es coneix com a 'binge drinking'; es tracta també d'una dada similar a l'obtinguda el 2020 (15,4%), aquesta forma de consum de risc es concentra a les edats de 20 a 24 anys.



Per darrere de l'alcohol, el tabac és la substància psicoactiva més consumida a Espanya, el 2022 el 69,6% de la població de 15 a 64 anys ha consumit tabac alguna vegada a la vida, una dada molt semblant a la de l'any passat (70 %); es manté en un 39% la dada de l'últim any, mentre puja lleument al 37,2% les que han fumat aquest darrer mes. El 33,1% afirma fumar diàriament, fet que suposa una pujada lleu respecte al 32,3% del 2021. Entre els fumadors diàriament , el 64,2% s'han plantejat deixar de fumar, i el 41,9% es ho ha plantejat i ho ha intentat.



Pel que fa a l' ús de les cigarretes electròniques , el 12,1% de les persones de 15 a 64 anys els usat alguna vegada a la vida, percentatge superior a l'obtingut el 2020 (10,5%), i gairebé el doble del 6, 8% del 2015. El grup de 15 a 24 anys és el que presenta la major prevalença de consum: el 18,8% l'ha consumit alguna vegada a la vida i el 9,1% l'últim any. La prevalença de consum alguna vegada a la vida és més gran en homes per a tots els trams d'edat.



Com passa en enquestes prèvies, la percepció de risc és més gran per a consums més freqüents, i també en les dones. Està generalitzada la percepció de risc per al consum de substàncies il·legals, així com de tabac, hipnosedants i analgèsics opioides. La percepció de risc del consum d'alcohol és relativament baixa, tot i haver-se incrementat.



ADDICIONS COMPORTAMENTALS I RISC DE SUÏCIDI

Aproximadament un 65% de la població de 15 a 64 anys percep com un risc jugar amb diners setmanalment , dada que s'ha vist reduïda respecte al 2020. L'enquesta mostra que el 58,1% de la població de 15 a 64 anys ha jugat amb diners 'on line' i/o presencial en els últims 12 mesos (el 57,4% de forma presencial i el 5,3% de forma 'online'), observant-se un descens de la freqüència del joc respecte al 2020 .

Així mateix, el 3,5% de la població diu fer-ne un ús compulsiu d'Internet . El 2022 l'1,9% de la població de 15 a 64 anys ha pensat a suïcidar-se, l'1% ho ha planejat i el 0,4% diu que ha fet un intent, segons l'enquesta EDADES 2022 que inclou una sèrie de preguntes relacionades amb el risc de suïcidi, amb l'objectiu de millorar el coneixement de les percepcions relatives a aquest problema a la nostra societat.



El percentatge és superior en les dones pel que fa a tenir idees de fer-ho i de planejar-lo, en canvi no s'observen diferències per gènere en els intents de suïcidi. Els individus amb riscos d'aquest tipus consumeixen totes les substàncies psicoactives més que la població general, i tenen més possibilitats d'haver patit algun tipus de patologia psiquiàtrica.



D'altra banda, el consum d'hipnosedants amb recepta o sense s'ha incrementat de nou continuant amb la tendència creixent iniciada el 2018 fins a un 23,5%. El 2022 el 13,1% de les persones de 15 a 64 anys els ha consumit en els darrers 12 mesos, i la proporció és més gran entre les dones (16,0%) que en els homes (10,3%).



Sobre l' ús d'analgèsics opioides , el 2022 el 15,8% de les persones de 15 a 64 anys els ha consumit alguna vegada a la vida, el 6,8% en els darrers 12 mesos i el 4,0% en els últims 30 dies. S'aprecia un increment en el consum, atribuïble a una prescripció mèdica més gran. Els analgèsics opioides més consumits són tramadol i codeïna; i el 56,5% declara que va començar a prendre'ls per dolor agut, sent les dones les majors consumidores.



EL CÀNNABIS ÉS LA SUBSTÀNCIA IL·LEGAL MÉS CONSUMIDA

El cànnabis és la substància il·legal amb més prevalença de consum a Espanya entre la població de 15 a 64 anys. El 2022 el 40,9% ha consumit cànnabis alguna vegada a la vida, el 10,6% els últims 12 mesos, el 8,6% els últims 30 dies i el 2,8% diàriament l'últim mes. En els darrers anys el consum ocasional sembla estable, però el consum diari s'ha incrementat un 2,8% el 2022 des d'un 1,7% el 2007. Per edats, el consum és més gran en el grup de 15 a 24 anys.

Pel que fa a la cocaïna , el 2022 un 12% ha consumit cocaïna pols i/o base alguna vegada a la vida, el 2,4% de la població ha consumit cocaïna pols i/o base en els últims 12 mesos i l'1,4 % a l'últim mes. Les dades al llarg del temps mostren una certa estabilitat del consum, que en els adults joves és força inferior al de fa quinze anys. Atenent el consum en els darrers 12 mesos, el consum és més gran entre els homes que en les dones (3,6% davant l'1,1% respectivament), i les prevalences més altes es registren en homes de 35 a 44 anys, amb una prevalença total del 5,3%.



En aquesta enquesta, el consum d'heroïna sembla estabilitzat: el 2022 un 0,6% de la població de 15-64 anys l'ha provat alguna vegada a la vida i un 0,1% el darrer any. L'edat mitjana d'inici és de 21,2 anys, amb una certa disminució respecte a l'any 2020 (22,6 anys); el consum d'èxtasi, amfetamines, al·lucinògens i inhalables volàtils presenten nivells relativament baixos.



El 15,5% de la població de 15 a 64 anys no ha consumit cap substància psicoactiva legal o il·legal en els darrers 12 mesos, el 43,6% refereix el consum d'una única substància, i el 40,9% declara policonsum ( dues o més substàncies). En concret, el 28,1% diu haver consumit dues substàncies psicoactives en els darrers 12 mesos, el 9,5% afirma haver-ne pres tres i el 3,2% assenyala el consum de quatre o més substàncies psicoactives.



L' alcohol és present almenys al 94,4% dels policonsums de dues substàncies i el cànnabis al 61,4% dels que han consumit tres substàncies psicoactives (pràcticament tots consumeixen a més alcohol i tabac).