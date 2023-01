El medicament molt utilitzat a Espanya que es vincula amb l'aparició de càncer d'estómac

L' omeprazol és un dels medicaments més consumits a Espanya -ocupa el primer lloc, segons les últimes dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, corresponents a l'any 2020- que es pot comprar sense necessitat de recepta, però del que convé no abusar . igual que la resta de medicaments no prescrits, pels riscos que aquest comporta.

L' omeprazol , utilitzat per tractar trastorns per excés d'àcid gàstric, és un dels medicaments més consumits a Espanya -ocupa el primer lloc, segons les últimes dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, corresponents a l'any 2020- que es pot comprar sense necessitat de recepta, però del que convé no abusar , igual que la resta de medicaments no prescrits, pels riscos que aquest comporta.

Aquest fàrmac pertany a la família dels inhibidors de la bomba de protons , que redueixen la quantitat d'àcid que es produeix a l'estómac. Per això, es fa servir amb recepta per tractar la malaltia per reflux gastroesofàgic, úlceres (incloent-hi les causades per H. pylori) i altres condicions en què l'estómac produeix massa àcid.

Són molts els qui consumeixen aquest protector d'estómac de manera preventiva , cosa que, amb el pas del temps, podria ser contraproduent i encara més perjudicial per a la salut, tal com han posat de manifest alguns estudis realitzats sobre aquest fàrmac.

Un és una investigació publicada a la revista British Journal of Medicine el 2017, i duta a terme per la University College de Londres i la Universitat de Hong Kong. Aquest estudi apuntava a un vincle entre el consum de medicaments com l'omeprazol i un risc més gran de càncer gàstric .

Segons les conclusions, l'ús prolongat d'aquests fàrmacs es va associar amb un augment de 2,4 vegades en el risc de càncer gàstric en pacients infectats amb H. pylori que havien rebut tractament. A més, van descobrir que el risc de càncer gàstric "augmenta amb la dosi i la durada de l'ús" de medicaments com l'omeprazol.

Tot i estudis com aquest, encara no hi ha prou evidència científica per concloure que hi ha una relació directa entre el consum de fàrmacs com omeprazol i el càncer gàstric, tal com ha posat de manifest una altra anàlisi publicada recentment a la revista Alimentary Pharmacology and Therapeutics .

Tot i això, els autors d'aquest últim article sí que reconeixen el sobreconsum d'aquest tipus de medicaments que actualment s'està produint a tot el món, i apunten que "es necessiten esforços integrals per reduir les prescripcions innecessàries ", apunten.