Experts alerten de l'augment de casos de diabetis en joves: podrien multiplicar-se per 7 les properes dècades|@EP

La diabetis de tipus II , en què juguen un important paper diferents factors de l'estil de vida modificables, fa anys que n'augmenta la incidència. És un prospecte preocupant, i moltes vegades perdem de vista la veritable magnitud del problema; si les tendències actuals continuen, aquesta malaltia podria augmentar la incidència entre els joves gairebé un 700% per a l'any 2060.

Augments en la incidència vs incidència constant

Així ho adverteix un estudi publicat al medi especialitzat Diabetes Care i realitzat per investigadors dels Centres de Control de Malalties nord-americanes (CDC). Concretament, estimen que el nombre de joves amb diabetis (de qualsevol tipus) creixi entre el 2017 i el 2060 en un 12% en aquest país (des del 213.000 al 239.000) només que la incidència es mantingui constant en els valors del 2017.

No obstant això, si la incidència continua creixent al ritme en què ho ha fet entre el 2002 i el 2017, les xifres es disparen dramàticament , especialment en el cas de la diabetis de tipus II, que és en què intervenen més factors prevenibles: s'espera que els casos augmentin en un 673%. La diabetis de tipus I també augmentarà, defensen, encara que a un ritme significativament menor: un 65%.

A més, segons el treball, el gruix dels nous casos es donaran entre les persones de raça negra , cosa que exacerbarà les disparitats racials que ja existeixen al país nord-americà pel que fa a la diabetis tipus II.

Una crida datenció

Les causes d'aquestes tendències alcistes tan pronunciades no acaben de comprendre's, encara que aquests autors creuen que poden incloure aspectes com la prevalença cada vegada més gran (a la població dels Estats Units principalment) de l' obesitat infantil (un conegut factor de risc de la diabetis de tipus II) o de la diabetis en les dones en edat fèrtil, que alhora augmenta el risc d'obesitat en la seva descendència.

Per això, els CDC adverteixen que aquests resultats haurien de servir com una crida datenció sobre la importància de cuidar lestat de salut, especialment entre els més joves.