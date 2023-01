Nounat / Freepik

Fins a 5 milions de nens van morir abans de complir cinc anys i 2,1 milions més de nens i joves d'entre 5 i 24 anys van perdre la vida el 2021, segons les últimes estimacions publicades pel Grup Interinstitucional de les Nacions Unides per a l'Estimació de la Mortalitat Infantil (IGME de l'ONU).

A més, aquest grup ha calculat que 1,9 milions de nadons van néixer morts durant el mateix període. L'informe lamenta que "tràgicament, moltes d'aquestes morts es podrien haver evitat amb un accés equitatiu i una atenció sanitària materna, neonatal, adolescent i infantil d'alta qualitat".

"Cada dia, massa pares s'enfronten al trauma de perdre els seus fills , de vegades fins i tot abans que respirin per primera vegada. Una tragèdia tan generalitzada i prevenible no s'hauria d'acceptar mai com a inevitable. És possible avançar amb una voluntat política més ferma i una inversió específica en l'accés equitatiu a l'atenció primària de salut per a totes les dones i tots els infants”, ha comentat la directora de la Divisió d'Anàlisi de Dades, Planificació i Seguiment de l'UNICEF, Vidhya Ganesh.

Els informes mostren alguns resultats positius, amb un menor risc de mort a totes les edats a nivell mundial des de 2000. La taxa mundial de mortalitat de menors de cinc anys es va reduir en un 50% des de principis de segle, mentre que les taxes de mortalitat en nens grans i joves van disminuir un 36%, i la taxa de mortinatalitat es va reduir en un 35%.

Segons l'ONU, això es pot atribuir a l'"augment de les inversions en l'enfortiment dels sistemes de salut primària en benefici de les dones, els nens i els joves".

Tot i això, l'informe alerta que els avenços "s'han reduït significativament" des del 2010, i 54 països no assoliran la meta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible relativa a la mortalitat de menors de cinc anys. Si no es prenen mesures ràpides per millorar els serveis de salut, adverteixen els organismes, gairebé 59 milions de nens i joves moriran abans del 2030, i gairebé 16 milions de nadons naixeran morts.

"És tremendament injust que les possibilitats de supervivència d'un nen puguin dependre únicament del seu lloc de naixement , i que hi hagi desigualtats tan grans en l'accés a serveis sanitaris que salven vides. Els nens de tot el món necessiten sistemes sòlids d'atenció primària de salut que satisfacin les seves necessitats i les de les seves famílies, perquè -independentment d'on neixin- tinguin el millor començament i esperança per al futur”, ha destacat el director de Salut de la Mare, el Nadó, el Nen i l'Adolescent i d'Envelliment de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Anshu Banerjee.

Segons els informes, les probabilitats de supervivència dels nens continuen sent molt diferents en funció del lloc on neixen, i l'Àfrica subsahariana i l'Àsia meridional suporten la càrrega més pesada.

Tot i que a l' Àfrica subsahariana es va produir només el 29% dels naixements vius del món, la regió va ser responsable del 56% de totes les morts de menors de cinc anys el 2021, ia Àsia meridional del 26% del total. Els nens nascuts a l'Àfrica subsahariana estan sotmesos al risc de mort infantil més gran del món, 15 vegades superior al dels nens d' Europa i Amèrica del Nord.

Les mares d'aquestes dues regions també suporten la dolorosa pèrdua de nadons per mortinatalitat a un ritme excepcional, ja que el 77% de tots els mortinats del 2021 es van produir a l'Àfrica subsahariana i l'Àsia meridional. Gairebé la meitat de tots els mortinats es van produir a l'Àfrica subsahariana. El risc que una dona tingui un mortinat a l'Àfrica subsahariana és set vegades més gran que a Europa i Amèrica del Nord.

"Darrere d'aquestes xifres hi ha milions de nens i famílies a qui se'ls nega el dret bàsic a la salut. Necessitem voluntat política i lideratge per a un finançament sostingut de l'atenció primària de salut, que és una de les millors inversions que poden fer els països i els socis per al desenvolupament", ha assenyalat el director de Salut, Nutrició i Població del Banc Mundial i director del Mecanisme Mundial de Finançament, Juan Pablo Uribe.

Segons l'informe, la majoria de les morts infantils es produeixen en els primers cinc anys, i la meitat en el primer mes de vida. Per a aquests nadons més petits, el naixement prematur i les complicacions durant el part són les principals causes de mort.

De la mateixa manera, més del 40% dels mortinats es produeixen durant el part, la majoria són evitables quan les dones tenen accés a una atenció de qualitat durant tot l'embaràs i el part. Per als nens que sobreviuen més enllà dels primers 28 dies, les malalties infeccioses com la pneumònia, la diarrea i la malària suposen la major amenaça.

IMPACTE DE LA COVID-19

El document apunta que encara que la COVID-19 no ha augmentat directament la mortalitat infantil (els nens tenen menys probabilitats de morir per la malaltia que els adults), la pandèmia pot haver incrementat els riscos futurs per a la supervivència.

"En particular, els informes destaquen la preocupació per les interrupcions a les campanyes de vacunació, els serveis de nutrició i l'accés a l'atenció primària de salut, que podrien posar en perill la seva salut i benestar durant molts anys. A més, la pandèmia ha provocat el retrocés més gran continuat en la vacunació en tres dècades, cosa que exposa els nadons i nens més vulnerables a un risc més alt de morir per malalties prevenibles", recull l'ONU.

Els informes també assenyalen l'existència de " llacunes en les dades que podrien soscavar críticament l'impacte de les polítiques i programes dissenyats per millorar la supervivència i el benestar infantil".

"Les noves estimacions posen en relleu els notables progressos realitzats a escala mundial des del 2000 en la reducció de la mortalitat dels nens menors de 5 anys. Tot i aquest èxit, cal seguir treballant per abordar les grans diferències que persisteixen en la supervivència infantil entre països i regions, especialment a l'Àfrica subsahariana. Només millorant l'accés a una atenció sanitària de qualitat, especialment al moment del part, podrem reduir aquestes desigualtats i acabar amb les morts evitables de nadons i nens a tot el món" , ha destacat el director de la Divisió de Població del DAES de les Nacions Unides, John Wilmoth.

En declaracions a SMC Espanya, Ángel Hernández Merino, pediatre i vocal del Comitè Assessor de Vacunes, de l´Associació Espanyola de Pediatria i de l´Associació Espanyola de Pediatria d´Atenció Primària, ha lamentat que "la qüestió clau és la desigualtat entre regions del món ".

"Les tràgiques morts infantils (no oblidem que evitables majoritàriament) als països amb menor grau de desenvolupament (IDH) no són un problema només d'aquests països, són un problema global. Per tant, la solució ha de venir de la mà del conjunt de països del món, és a dir, dels països amb més nivell de desenvolupament.Si volem que els ODS assenyalats per al 2030 es compleixin, no hi ha temps per a contemplacions.És una tasca tan difícil com irrenunciable.I ningú escapa a la responsabilitat del seu èxit", ha defensat.