Investigadors de la Universitat de Bergen (Noruega) han descobert un nou mètode que, en qüestió d'hores, permet predir si determinats pacients de càncer sobreviuran o no a la quimioteràpia.

La leucèmia mieloide aguda és un càncer de la sang agressiu amb escassa supervivència. Tot i les altes taxes de resposta inicial a la quimioteràpia, els pacients solen recaure a causa de la selecció i desenvolupament de cèl·lules leucèmiques resistents a la quimioteràpia.

"Quan es tracta pacients amb leucèmia, és un repte seguir ràpidament si el pacient està responent a la teràpia o no" , ha comentat Benedicte Sjo Tislevoll, investigadora de la Universitat de Bergen i líder del nou estudi, que s'ha publicat a la revista científica 'Nature'.

Actualment, la resposta a la teràpia es mesura després de setmanes o mesos de tractament, de manera que es perd un temps important. No obstant això, la resposta immediata a la quimioteràpia es pot mesurar investigant les propietats funcionals de les cèl·lules leucèmiques.

"Els nostres resultats mostren que la proteïna ERK1/2 augmenta en les primeres 24 hores de quimioteràpia en els pacients que tenen una mala resposta a la teràpia. Creiem que aquesta proteïna és responsable de la resistència de les cèl·lules canceroses a la quimioteràpia i es pot utilitzar per distingir els que responen dels que no. Creiem que es tracta d'una clau important en la nostra comprensió del càncer, i el nostre objectiu és utilitzar aquesta informació per canviar precoçment el tractament dels pacients que no responen a la teràpia", ha ressaltat la investigadora.