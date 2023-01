D'esquerra a dreta: Òscar Domènech, Adrià Botet, M. Teresa Montero i Jordi Borrell/UB

Un nou estudi de la Universitat de Barcelona (UB) ha analitzat la viabilitat d'una nova nanomolècula com a vehicle d'alliberament de medicaments i ha demostrat la capacitat dels liposomes dissenyats pels investigadors per portar un fàrmac anticancerigen dins la cèl·lula.

Els resultats s'han publicat a la revista 'Colloids and Surfaces B: Biointerfaces'. Un liposoma és una vesícula artificial de forma esfèrica amb una membrana composta per una doble capa de lípids que sassembla molt a lestructura de les membranes cel·lulars.

Des que van ser descobertes, a la dècada de 1960, aquestes molècules s'han utilitzat com a model per estudiar les membranes de les cèl·lules i com un prometedor sistema d' alliberament de medicaments.

Un dels reptes de convertir els liposomes en vehicles transportadors de fàrmacs és esbrinar com interactuen amb les membranes cel·lulars i quin dels mecanismes bàsics --adsorció, fusió o endocitosi, o potser una combinació dels tres-- estan implicats en la interiorització de els liposomes per part de les cèl·lules.

"Les interaccions entre els liposomes i la membrana de la cèl·lula poden ser extremadament diferents segons la naturalesa de la membrana cel·lular i la composició lipídica dels liposomes", expliquen els investigadors.

Les liposomes dissenyades per l'equip de la UB són petites esferes lipídiques de composició semblants a la de la cèl·lula que es vol tractar.

"Aquesta similitud en facilita la incorporació i l'alliberament de medicaments dins de la cèl·lula", indica Òscar Domènech, membre de l'IN2UB i un dels investigadors que ha participat a l'estudi.

ESTUDI EN CULTIUS CEL·LULARS

Aquesta investigació és la continuació d'un estudi previ fet per aquest mateix equip de recerca en què analitzaven els mecanismes de fusió dels liposomes utilitzant un model simplificat que imitava la membrana de les cèl·lules HeLa, un tipus de cèl·lules de cultiu molt utilitzades a la investigació científica.

"La membrana de les cèl·lules HeLa és molt més complexa que el model que utilitzem a l'estudi anterior. Ara hem utilitzat cultius de cèl·lules reals per obtenir una millor visió del mecanisme d'interacció dels nostres liposomes", detallen els investigadors.

Per estudiar com interaccionen els liposomes amb la membrana cel·lular i avaluar la interiorització d'aquestes nanomolècules, els investigadors van combinar dues tècniques. D'una banda, van aplicar la fluorescència confocal , que permet visualitzar molècules fluorescents dins de la cèl·lula. Amb aquest objectiu, els liposomes encapsulaven calceïna, un colorant fluorescent, per poder observar si la nanomolècula i el seu contingut entraven a les cèl·lules.

D'altra banda, també van utilitzar la tècnica de microscòpia de força atòmica per observar els canvis fisicoquímics de la superfície cel·lular i avaluar la rigidesa de la membrana cel·lular en presència dels liposomes. La interacció dels liposomes dissenyats pels investigadors va corroborar els resultats obtinguts amb membranes model i demostra la capacitat de la formulació d'aquestes nanomolècules com a potencial nanotransportador.

"Demostrem que la composició lipídica permet un alliberament del contingut del liposoma dins de la cèl·lula, així com l'efecte que tenen els filopodis cel·lulars (petits flagels de la cèl·lula) a facilitar l'arribada dels liposomes a la membrana cel·lular", destaca Domènech.

PROVA AMB UN FÀRMAC ANTICANCERIGEN

Per validar la capacitat d'aquests liposomes com a sistema d'alliberament de fàrmacs, els investigadors van encapsular metotrexat , un fàrmac immunosupressor utilitzat per al tractament de diverses patologies oncològiques, inflamatòries i autoimmunitàries.

"Hem pogut demostrar que els nostres liposomes són idonis per transportar i alliberar aquesta molècula model , que sabem que permet eliminar cèl·lules canceroses", afirma Domènech.

Aquests resultats obren la porta a futurs estudis amb altres molècules i tipus cel·lulars. "El nostre interès seria poder estendre la metodologia a altres tipus de cèl·lules o fins i tot a teixits per mostrar la viabilitat d'anàlisi, així com poder utilitzar altres molècules terapèutiques encapsulades als liposomes", explica Domènech.

"A més, les dues tècniques aplicades durant l´estudi permeten de manera ràpida i poc invasiva obtenir resultats que en un futur podrien ser indicadors del bon funcionament d´un medicament contra cèl·lules tumorals o cancerígenes", conclou l´investigador.