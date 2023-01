January 5, 2023, Asuncion, Paraguai: The designation ''Omicron, variant XBB and its sublineage XBB.1.5'' displayed on a smartphone backdropped per visual representation of virus. - Europa Press/Contacte/Andre M. Chang @ep

El Grup Assessor Tècnic sobre l'Evolució del Virus (TAG-VEU) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha apuntat la subvariant d'òmicron XBB.1.5 "pot contribuir a l'augment de casos" de COVID-19.

"Basant-se en les característiques genètiques i en les estimacions de la taxa de creixement precoç, XBB.1.5 pot contribuir a l'augment de la incidència de casos", ha conclòs aquest grup d'experts de l'OMS després de reunir-se el 5 de gener passat per debatre les últimes proves sobre XBB.1.5 i avaluar el risc per a la salut pública associat a aquesta variant.

Tot i això, els experts han puntualitzat que la confiança d'aquesta avaluació "és baixa, ja que les estimacions d'avantatge de creixement d'aquesta subvariant procedeixen només d'un país, els Estats Units".

L'informe, publicat aquest dimecres, apunta que la variant ha demostrat un "avantatge de creixement" davant d'altres variants als Estats Units, amb un augment de les proporcions de l'1 per cent la setmana del 21 al 28 de novembre al 8 per cent. a la setmana del 12 al 18 de desembre, i un ràpid augment de la proporció a la part nord-est dels Estats Units.

Els experts de l'OMS han ressaltat que, juntament amb les variants BQ.1, les variants XBB són les més resistents als anticossos fins ara . Utilitzant assaigs de neutralització de virus pseudotipats, s'ha demostrat que XBB.1.5 és igual d'immunoevasiva que XBB.1, la subvariant òmicron amb més escapament immunitari fins ara.

Aquestes dades van concloure que els sèrums dindividus amb BA.1, BA.5 o BF.7 i tres dosis de la vacuna inactivada (Coronavac) o BA.5 infecció després de tres o quatre dosis de la vacuna mRNA (Moderna o Pfizer) no indueixen alts títols de neutralització contra XBB.1.5.

Tot i això, els experts han puntualitzat que actualment no hi ha dades sobre l'eficàcia de la vacuna al món real contra la malaltia greu o la mort. Al respecte, han aclarit que XBB.1.5 "no porta cap mutació que se sàpiga que està associada amb un canvi potencial a la gravetat, com S:P681R".

La variant XBB.1.5 és un sublinatge de XBB, que és una recombinació de dos sublinatges BA.2. Des del 22 d'octubre fins a l'11 de gener del 2023, s'han notificat 5.288 seqüències de XBB.1.5 procedents de 38 països. La majoria d'aquestes seqüències provenen dels Estats Units (82,2%), el Regne Unit (8,1%) i Dinamarca (2,2%).