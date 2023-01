Arxiu - Un agricultor cultiva un hort.

Investigadors de la Universitat de Colorado Boulder i de l' Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han determinat en un estudi que les persones que comencen a cultivar un hort mengen més fibra i fan més activitat física, dues maneres de reduir el risc de càncer i malalties cròniques.

La revista 'Lancet Planetary Health' ha publicat els resultats d'aquest assaig aleatoritzat i controlat de jardineria comunitària on també han trobat que els nivells d'estrès i ansietat "disminueixen significativament", ha informat el centre de la Fundació la Caixa en un comunicat .

Hi han participat 291 adults de Colorado que no practicaven la jardineria, amb una mitjana d'edat de 41 anys: la meitat es va assignar al grup de jardineria comunitària i l'altra meitat va constituir un grup de control que havia d'esperar un any per començar a cultivar un hort .

Els participants al grup de jardineria consumien, de mitjana, 1,4 grams més de fibra al dia que els del grup de control, fet que suposa un augment del 7% i, a més, els seus nivells d'activitat física també es van incrementar en uns 42 minuts a la setmana.

Els nivells d'estrès i ansietat dels participants també van disminuir, sobretot entre aquells que estaven més estressats i ansiosos, que van ser els que van experimentar una “reducció més gran” dels seus problemes de salut mental.