Foto: Freepik

Un nou estudi realitzat per investigadors del Brigham and Women's Hospital, membre fundador del sistema sanitari Mass General Brigham, als Estats Units va investigar quatre conjunts de dades neurològiques i psiquiàtriques preexistents i d'accés públic, i ha descobert l'existència d'una xarxa d'àrees cerebrals subjacents a les malalties psiquiàtriques, que fa que en molts casos se solapin, segons publiquen a la revista 'Nature Human Behavior'.

"Tradicionalment, la neurologia i la psiquiatria tenen diferents estratègies de diagnòstic --explica l'autor Joseph J. Taylor, director Metge d'Estimulació Magnètica Transcranial al Brigham's Center for Brain Circuit Therapeutics i psiquiatre associat al Brigham's Department of Psychiatry--. neurologia pregunta: 'On és la lesió?' i la psiquiatria pregunta: "Quins són els símptomes? Ara disposem d'eines per explorar la pregunta 'on' dels trastorns psiquiàtrics. En aquest estudi, examinem si els trastorns psiquiàtrics comparteixen una xarxa cerebral comuna".

Van començar analitzant un conjunt de dades estructurals cerebrals de més de 15.000 controls sans, així com de pacients diagnosticats d'esquizofrènia, trastorn bipolar, depressió, addicció, trastorn obsessivocompulsiu o ansietat. Van trobar disminucions de matèria grisa al cíngle anterior i l'ínsula, dues regions cerebrals comunament associades a les malalties psiquiàtriques. Tanmateix, només un terç dels estudis van mostrar disminucions de matèria grisa en aquestes regions cerebrals. A més, les malalties neurodegeneratives també van mostrar disminucions de matèria grisa en aquestes mateixes regions.

Per resoldre aquestes deficiències, l'equip va utilitzar el conectoma humà (un diagrama de cablejat del cervell humà) per comprovar si els canvis en la matèria grisa de les malalties psiquiàtriques es corresponien més amb una xarxa cerebral comuna que amb regions cerebrals comunes. Els investigadors van descobrir una xarxa transdiagnòstica on fins al 85% dels estudis mostraven disminucions de la matèria grisa. Aquesta xarxa era específica de la disminució de matèria grisa en els trastorns psiquiàtrics davant dels neurodegeneratius.

A continuació, van fer les mateixes anàlisis deixant fora les dades d'un diagnòstic psiquiàtric cada cop. La xarxa transdiagnòstica va continuar sent sòlida, cosa que suggereix que cap malaltia psiquiàtrica era responsable de forma desproporcionada de la xarxa que van identificar.

En anàlisis posteriors d'un conjunt de dades que incloïa imatges cerebrals de 194 veterans amb i sense traumatisme cranioencefàlic penetrant juntament amb els seus diagnòstics psiquiàtrics, els investigadors van superposar lesions a la xarxa transdiagnòstica i van descobrir que el dany induït per la lesió a la xarxa es correlacionava amb més probabilitat de múltiples malalties psiquiàtriques. També van utilitzar les dades dels veterans per derivar de manera independent una xarxa transdiagnòstica basada en lesions cerebrals associades a malalties psiquiàtriques. Van descobrir que aquesta xarxa psiquiàtrica basada en lesions era molt similar a la seva xarxa psiquiàtrica basada en atròfia, tot i haver derivat d'un conjunt de dades completament diferent.

Per acabar, l'equip va utilitzar dades d' ablacions neuroquirúrgiques en pacients amb malalties psiquiàtriques extremes i intractables. Aquests objectius coincidien amb la xarxa transdiagnòstica.

El més sorprenent, segons Taylor, és que les seves troballes semblen rebatre la idea que la disminució de matèria grisa al cíngle anterior i l'ínsula està causalment relacionada amb la malaltia psiquiàtrica. "Descobrim que les lesions en aquestes regions es correlacionaven amb menys malaltia psiquiàtrica, no amb més, per la qual cosa l'atròfia al cíngle anterior i l'ínsula pot ser una conseqüència o una compensació de la malaltia psiquiàtrica més que una causa de la mateixa" , explica. En canvi, les anàlisis apunten a l'escorça parietal posterior com el node de la xarxa cerebral amb més probabilitats d'estar causalment associat a la malaltia psiquiàtrica.

En identificar una xarxa transdiagnòstica significativa, sensible i específica per a les malalties psiquiàtriques, l'equip ha obert una sèrie de possibles noves adreces per als estudis de seguiment, incloent-hi l'anàlisi de conjunts de dades d'IRMf existents per veure si els patrons d'activació neuronal segueixen el mateix circuit i investigar les diferències basades en el circuit entre els trastorns psiquiàtrics. Taylor també planeja utilitzar l'estimulació magnètica transcranial (EMT) per modular la xarxa, utilitzant específicament la regió parietal posterior com a diana.

"Els trastorns psiquiàtrics són trastorns cerebrals, i ara estem començant a disposar de les eines per estudiar i modular els seus circuits subjacents --afirma Taylor--. Potser hi ha més coses en comú entre aquests trastorns del que pensàvem al principi".