Arxiu - Façana de l'Hospital del Mar

L' Hospital del Mar de Barcelona continua en situació de col·lapse. Segons han denunciat treballadors de l'hospital aquest divendres, hi ha 174 pacients al servei d'Urgències, i 35 superen les 24 hores. Fins i tot tenen un pacient que segueix al servei d'Urgències després de 99 hores.

A finals de novembre els treballadors del centre van emetre un comunicat que definia com és actualment l'atenció a l'Hospital del Mar. “Estem sobrepassats i esgotats, i no estem oferint una medicina de qualitat. Sobrevivim a les guàrdies sabent que els pacients no estan bé supervisats", afirmen al text, explicant que aquesta situació dóna lloc a "pacients esperant 8 hores o més als passadissos, asseguts en cadires metàl·liques, pacients oncològics, anys, amb dolor,...".