Test de Covid / @EP

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat les seves recomanacions per a les persones contagiades de COVID-19, i ara aconsella un període d'aïllament de 10 dies després de donar positiu si hi ha símptomes i de 5 dies en el cas que siguin asimptomàtiques.

Fins aquest divendres, l'OMS recomanava 13 dies d'aïllament per a les persones infectades amb símptomes, i 10 dies per a les que no en tinguessin.

"Emetem una recomanació condicional de deu dies d'aïllament per a les persones simptomàtiques a causa de la infecció per SARS-CoV-2; i cinc dies d'aïllament per a les persones asimptomàtiques", recull l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides en un document publicat aquest divendres .

En la seva actualització, l'OMS ha justificat que els simptomàtics "tenen moltes més probabilitats de donar positiu que els asimptomàtics i, per tant, moltes més probabilitats de transmetre el SARS-CoV-2".

L'OMS també aconsella utilitzar proves ràpides de detecció d'antígens per comprovar si la infecció ha passat i, així, reduir el període d'aïllament. D'aquesta manera, es podria acordar la interrupció de les precaucions per evitar-ne la transmissió i es podria acordar l'alta.

L'OMS ha basat les recomanacions en 12 estudis amb gairebé 3.000 participants. L'organisme sanitari de les Nacions Unides precisa al seu document que es tracta només de recomanacions, per la qual cosa cada país pot publicar les seves pròpies directrius.

Segons les darreres dades de l'OMS, fins al 12 de gener s'han registrat al món un total de 660.746.894 casos confirmats de COVID-19 amb 6.692.538 morts des de l'inici de la pandèmia.