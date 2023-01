Hospital Quirónsalud Barcelona / @EP

Amb l'objectiu de millorar l'atenció als pacients i buscant una unificació de protocols que assegurin treballar sota un mateix paraigua d'excel·lència científica, el Grup Quirónsalud ha decidit unificar en un sol servei tota la seva atenció de radioteràpia a Catalunya. Amb aquesta integració es passarà a atendre més de 1.500 pacients anualment, per la qual cosa serà el grup privat amb més activitat de radioteràpia i amb unes xifres semblants a altres centres de característiques semblants de l'atenció pública.

Actualment, el Grup compta amb dos centres amb servei de radioteràpia: l'Hospital Quirónsalud Barcelona i Centre Mèdic Teknon. Tots dos ofereixen atenció a altres hospitals del Grup que només compten amb equips d'oncologia. “La integració dels serveis ens permet unificar els nostres protocols clínics, treballar de manera coordinada i amb els mateixos paràmetres de qualitat i seguretat per als nostres pacients, alhora que mantenim l'estructura de comitès de tumors multidisciplinaris presencials a cada centre –unitats de coneixement formades per diferents especialistes en cada tipus de tumor, que garanteixen una avaluació individualitzada de cada cas amb el màxim rigor científic. Es tracta d'aprofitar sinèrgies entre els dos serveis, treballar de manera transversal, optimitzar els nostres recursos globals, compartir coneixements i continuar avançant en el nostre compromís amb l'excel·lència”, explica el Dr. Ignacio Toscas, cap del Servei de Radioteràpia del Centre Mèdic Teknon i qui serà lencarregat de coordinar el nou servei.

El nou servei comptarà amb professionals de reconegut i contrastat prestigi internacional que s'integraran als diferents comitès multidisciplinaris de cada patologia a cada centre del Grup a Catalunya. Aquest equip serà capaç d'oferir qualsevol tipus de tractament actual. Destaca actualment en la radiocirurgia cerebral, que el 2021 va suposar un 9% de tots els tractaments de radioteràpia duts a terme al Grup Quirónsalud, amb un total de 70 intervencions, un volum molt destacat. Aquest tipus de radiocirurgia cerebral permet tractar tant tumors o lesions primàries com altres lesions benignes del cervell.

LIDERATGE CIENTÍFIC I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

En els darrers anys s'ha produït una gran revolució tecnològica al camp de la radioteràpia. Innovacions que han permès reduir de manera significativa la durada dels tractaments en tumors com el de mama, de pròstata, de pulmó…, augmentant la dosi per sessió alhora que reduint significativament la dosi en els teixits sans.

En aquest sentit, el Grup Quirónsalud, en la seva aposta per un servei de qualitat i innovació permanent, compta a les seves instal·lacions amb equips d'última generació que permeten, per exemple, sincronitzar l'administració de la radiació amb el moviment respiratori del pacient mitjançant la utilització d'un equip TAC 4D, o fer el tractament dels tumors de pròstata únicament en cinc dies utilitzant tècniques adaptatives d'alta precisió geomètrica. "Això ens ha permès ser pioners en lʻaplicació dʻaquesta tecnologia per fer front als nous reptes del tractament oncològic dʻuna forma innovadora", explica el Dr. Enrique Puertas, cap del Servei de Radioteràpia de l'Hospital Quirónsalud Barcelona.

I encara que l'activitat d'aquests serveis està dirigida majoritàriament a pacients oncològics, s'està treballant en la seva aplicació en patologia benigna. "Hem treballat en la redacció d'una guia de pràctica clínica per a l'ús de la radioteràpia a dosis baixes en patologia benigna com malalties osteoarticulars, queloides, malaltia d'Alzheimer" , afegeix el Dr. Toscas.