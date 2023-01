Les investigadores de la Universitat de Cadis Mónica García Alloza i María Vargas Soria, juntament amb el professor del Departament de Fisiologia de la UGR Juan José Ramos Rodríguez / @EP

La diabetis afavoreix les formes solubles del beta amiloide, que són especialment tòxiques i perjudicials per al teixit neuronal, una troballa científica que relaciona aquesta malaltia amb l'Alzheimer, segons un estudi en què participen investigadores de la Universitat de Cadis juntament amb el professor del Departament de Fisiologia de la Universitat de Granada (UGR), Juan José Ramos Rodríguez.

La descripció del procés de dipòsit del pèptid beta amiloide en el model combinat de la malaltia d'Alzheimer i diabetis ofereix una nova diana terapèutica sobre la qual treballar per alentir o prevenir el desenvolupament d'aquesta demència i aquesta és una de les principals vies a explorar el futur, segons detalla en una nota la UGR.

En els darrers anys, s'ha identificat la diabetis i prediabets com un factor de risc per patir demència, però els mecanismes que intervinguin aquesta relació no són del tot coneguts. Aquest treball aclareix una de les vies per les quals la diabetis mellitus tipus 2 o la fase prèvia, la prediabetis, contribueixen al deteriorament cognitiu i acceleren el progrés de la malaltia d'Alzheimer.

L'estudi descriu una nova evolució de la patologia beta amiloide en malalts d'Alzheimer que a més pateixen prediabetis o diabetis tipus 2. La novetat dels resultats obtinguts es basa en la detecció d'una progressió diferent de la patologia beta amiloide quan només pateix la malaltia d'Alzheimer i una altra evolució quan es pateix aquesta demència unida a diabetis tipus 2 o prediabetis.

En el model combinat, s'observa un acúmul més gran del pèptid beta amiloide a nivell vascular, el que es coneix com a angiopatia beta-amiloide. A més, la diabetis afavoreix les formes solubles del pèptid beta amiloide, les més tòxiques i perjudicials per al teixit neuronal. Aquesta modificació de la patologia betaamiloide augmenta l'estrès oxidatiu a nivell neuronal i vascular. Tot plegat facilita el trencament dels vasos sanguinis a nivell cerebral i potencia la mort neuronal típica de la malaltia d'Alzheimer.