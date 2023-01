Retina amb DMAE / @EP

Un nou estudi revela un factor genètic nou de risc de degeneració macular d'aparició adulta (DMAE). La troballa, publicada a la revista d'accés obert 'PLOS Biology', permet avançar en la comprensió de la principal causa de discapacitat visual en adults.

La DMAE està causada per una disfunció de l'epiteli pigmentat de la retina (EPR), una capa de teixit situada entre els fotoreceptors que reben la llum i la coriocapil·lar, que nodreix la retina. Atesa la importància central de l'EPR a la DMAE, els autors van començar explorant un factor de transcripció (una proteïna que regula gens específics) anomenat LHX2 que, segons l'anàlisi de l'equip de mutants de ratolí, és fonamental per al desenvolupament de l'EPR.

En suprimir l' activitat de LHX2 a l'EPR derivat de cèl·lules mare humanes, van descobrir que la majoria dels gens afectats estaven regulats a la baixa, cosa que indicava que la funció de LHX2 era probablement la d'un activador transcripcional, que s'unia a llocs reguladors del genoma per augmentar lactivitat daltres gens.

Els autors de l'estudi Ran Elkon i Ruth Ashery-Padan, de la Universitat de Tel Aviv (Israel), i els seus col·legues van descobrir que un gen afectat, anomenat OTX2, col·laborava amb LHX2 per regular molts gens de l'EPR.

En mapejar els llocs genòmics als quals OTX2 i LHX2 podien unir-se, van mostrar que el 68% dels que s'unien a LHX2 també estaven units a OTX2 (864 llocs en total), cosa que suggereix que probablement treballen junts per promoure l'activitat de un gran conjunt de gens implicats en el desenvolupament i funció de l'EPR.

Un mètode comú per trobar gens que puguin contribuir a una malaltia és fer un estudi d'associació de tot el genoma (GWAS), que identifica diferències en la seqüència del genoma entre individus (anomenats polimorfismes d'un sol nucleòtid, o SNP) que cocorren amb la malaltia.

Ja s'han realitzat nombrosos estudis sobre la DMAE. Tot i això, un GWAS per si sol no pot descobrir un mecanisme causal. En aquest cas, els autors van comparar les dades d'unió de LHX2/OTX2 amb les dades de GWAS per identificar les variacions que afectaven la unió dels factors de transcripció i, per tant, podien contribuir a la malaltia.

Un d'aquests llocs d'unió era a la regió promotora d'un gen anomenat TRPM1, que s'havia relacionat anteriorment amb la DMAE, i es va descobrir que la variant de seqüència alterava la força d'unió de LHX2; l'anomenada versió C s'unia amb més força que la versió T, i l'activitat del gen TRPM1 era més gran quan estava present l'al·lel C en lloc de l'al·lel T.

Els resultats de l'estudi indiquen que l'augment del risc de DMAE conegut fins ara per la variant identificada al GWAS era degut a la reducció de la unió del factor de transcripció LHX2 al promotor del gen TRPM1, amb la consegüent reducció de l'activitat d'aquest gen. El gen codifica un canal iònic de membrana, i estudis anteriors han demostrat que les mutacions al gen també causen discapacitat visual.

"El nostre estudi exemplifica com la delineació de reguladors transcripcionals específics d'un teixit, els seus llocs d'unió a tot el genoma i les xarxes de regulació gènica descendent poden aportar informació sobre la patologia d'una malaltia complexa", afirmen els autors.

Ashery-Padan afegeix que "les troballes revelen un mòdul regulador format per LHX2 i OTX2 que controla el desenvolupament i el manteniment de l'epiteli pigmentat de la retina, un important teixit de la funció visual. Les anàlisis genòmiques vinculen a més les regions genòmiques lligades pels dos factors de desenvolupament amb la genètica de la malaltia comuna i multifactorial que causa ceguesa, la degeneració macular associada a l'edat (DMAE)”.